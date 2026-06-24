Anglijas futbolisti netiek galā ar Ganas aizsardzību; Horvātija svin svarīgu uzvaru
Anglijas vīriešu futbola izlase otrdien Pasaules kausa finālturnīra otrajā mačā spēlēja neizšķirti ar Ganu, bet Horvātija minimāli uzvarēja Panamu.
L grupas spēlē starp Angliju un Ganu vārti netika gūti, mačam noslēdzoties ar rezultātu 0:0 (0:0).
Mača favorīti angļi kontrolēja bumbu un izdarīja vairāk sitienu pa vārtiem, taču pārspēt Bendžaminu Asari viņiem neizdevās. Vistuvāk vārtu guvumam Anglija bija 86. minūtē, kad pēc Niko O'Reilija sitiena ar galvu bumba trāpīja pa vārtu pārliktni.
Otrā L grupas spēlē Horvātija ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Panamu, kas pēc zaudējuma atvadījās no izredzēm spēlēt izslēgšanas turnīrā.
Horvāti vienīgos vārtus guva 54. minūtē, kad pēc Josipa Stanisiča no labās puses izdarītās piespēles uz vārtu priekšu nekļūdīgs bija Ante Budimirs, kurš pārspēja teicami spēlējošo pretinieku vārtsargu Orlando Moskeru. Uzdevumu augstumos bija arī horvātu vārtsargs Dominiks Livakovičs, kurš vairākās epizodēs glāba savu komandu.
Savu 200. spēli Horvātijas izlasē aizvadīja Luka Modričs.
L grupā pēc divām spēlēm Anglijai un Ganai ir pa četriem punktiem, Horvātija guvusi trīs punktus, bet Panama ir bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.