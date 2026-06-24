Kolumbijas futbolisti salauž Kongo DR pretestību un iesoļo izslēgšanas turnīrā
Danielam Munjozam gūstot spēles vienīgos vārtus, Kolumbijas vīriešu futbola izlase otrdien izcīnīja otro uzvaru Pasaules kausa finālturnīrā un iekļuva izslēgšanas turnīrā.
Kolumbijas futbolisti K apakšgrupas otrajā spēlē ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Kongo Demokrātiskās Republikas valstsvienību.
Munjozs jau sestajā minūtē ieraidīja bumbu pretinieku vārtos, taču aizmugures stāvokļa dēļ rezultāts palika nemainīgs. Pirmajās 20 minūtēs kolumbieši vairākkārt apdraudēja pretinieku vārtus, taču sekmīgi vārtos spēlēja Lionels Mpasi-Nzau.
Vienīgie vārti tika gūti 76. minūtē, kad pēc Huana Kintero piespēles Munjozs soda laukumā izdarīja spēcīgu sitienu, bumbai rikošetā nonākot tīklā.
Kompensācijas laikā Kongo DR futbolistiem bija iespējas izraut neizšķirtu, taču Kamilo Vargass atvairīja pretinieku bīstamos sitienus.
Pirms tam Portugāle K grupas spēlē ar 5:0 uzvarēja Uzbekistānu.
K grupā pēc divām spēlēm Kolumbijai ir seši punkti, Portugālei - četri, Kongo DR - viens, bet Uzbekistāna ir bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.