Ģimenes traģēdijas dēļ Francijas izlases galvenais treneris Dešams atgriežas dzimtenē
Francijas futbola izlases galvenais treneris Didjē Dešams izlaidīs savas komandas pēdējo grupas spēli Pasaules kausa izcīņā pret Norvēģiju sakarā ar ģimenes traģēdiju.
Francijas Futbola federācija (FFF) apstiprinājusi, ka 57 gadus vecais Dešams otrdienas rītā uzzināja par savas mammas nāvi, un federācijas prezidents Filips Dialo atļāvis viņam atgriezties dzimtenē uz bērēm. Dešama prombūtnē izlasi vadīs viņa asistents Gijs Stefāns.
Francija jau ir nodrošinājusi dalību izslēgšanas spēlēs, savā grupā pieveicot Senegālu un Irāku. Piektdien Bostonā tā tiksies ar Norvēģiju, lai noskaidrotu I grupas uzvarētāju.
Kā spēlētājs Dešams ar Francijas izlasi izcīnīja Pasaules kausu 1998. gadā un kļuva par Eiropas čempionu 2000. gadā. Par Francijas valstsvienības galveno treneri viņš kļuva 2012. gadā, viņa vadībā Francija triumfēja 2018. gada Pasaules kausā Krievijā 2018. gadā, bet 2022. gada finālā piekāpās Lionela Mesi vadītājai Argentīnai.
Dešams ir trešais treneris, kuram izdevies izcīnīt Pasaules kausu gan kā spēlētājam, gan trenerim. Pirms viņa to spēja tikai brazīlietis Mario Zagalu un vācietis Francs Bekenbauers, kuri abi aizgāja aizsaulē 2024. gada janvāra sākumā ar divu dienu starpību.