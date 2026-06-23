Polijas kausa ieguvēja Vihmane paliek basketbola klubā "Sleza"
Latvijas basketboliste Ketija Vihmane ir pagarinājusi līgumu ar Polijas basketbola virslīgas klubu Vroclavas "Sleza", otrdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja viņu pārstāvošā aģentūra "Future Sports Group".
🔥 Ketija Vihmane signs with 🇵🇱 Polish Cup winners Sleza Wroclaw for another season! Good luck Ketija! #KetijaVihmane #SlezaWroclaw #FutureSportsGroup #FutureWBB pic.twitter.com/7n2Ox5E4Vb— Future Sports Group (@future__sg) June 23, 2026
"Future Sports Group" ziņo, ka "Vihmane paraksta līgumu ar Polijas kausa ieguvēju "Sleza" vēl uz vienu sezonu".
25 gadus vecā Vihmane aizvadītajā sezonā "Sleza" sastāvā Polijas čempionātā vidēji 22,3 minūtēs laukumā guva 7,8 punktus, izcīnīja 2,3 atlēkušās bumbas un sakrāja 3,6 rezultatīvas piespēles.
FIBA Eirokausā aizsardze astoņos mačos vidēji spēlē sakrāja 9,5 punktus, 2,9 atlēkušās bumbas un 2,5 rezultatīvas piespēles.
Latvijā Vihmane trīs sezonas nospēlēja Liepājā, pēc tam divas sezonas aizvadīja Vācijas klubos, bet 2024./2025. gada sezonā spēlēja "TTT Rīga" vienībā.
Šovasar Vihmane Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā Pasaules kausa finālturnīrā tika līdz astotdaļfinālam.
Aizvadītajā sezonā Vihmanes un Dignas Strautmanes pārstāvētā komanda pirmoreiz izcīnīja Polijas kausu.