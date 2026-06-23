Mārtiņš Blūms
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Vakar 23:44
Mārtiņš Blūms piedzīvo smagu traumu kalnu riteņbraukšanas Pasaules kausa posmā
Latvijas sportists Mārtiņš Blūms svētdien Šveicē guva smagu ceļa traumu un nefinišēja Pasaules kausa posma kalnu riteņbraukšanā (MTB) olimpiskā krosa sacensībās (XCO).
Jau ziņots, ka Blūms startēja ar 57. numuru 94 sportistu konkurencē un izstājās pēc pirmā apļa.
"Smaga ceļgala trauma," sarunā ar LETA apstiprināja Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) ģenerālsekretārs Toms Markss.
Latvijas riteņbraucējs šosezon ir ārpus ranga labāko četrdesmitnieka, tāpēc pagaidām Pasaules kausā nevarēja piedalīties saīsinātā krosa (XCC) sacensībās.