Mārtiņš Blūms piedzīvo smagu traumu kalnu riteņbraukšanas Pasaules kausa posmā
Foto: imago/Rolf Simeon
Mārtiņš Blūms
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Mārtiņš Blūms piedzīvo smagu traumu kalnu riteņbraukšanas Pasaules kausa posmā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas sportists Mārtiņš Blūms svētdien Šveicē guva smagu ceļa traumu un nefinišēja Pasaules kausa posma kalnu riteņbraukšanā (MTB) olimpiskā krosa sacensībās (XCO).

Mārtiņš Blūms piedzīvo smagu traumu kalnu riteņbra...

Jau ziņots, ka Blūms startēja ar 57. numuru 94 sportistu konkurencē un izstājās pēc pirmā apļa.

"Smaga ceļgala trauma," sarunā ar LETA apstiprināja Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) ģenerālsekretārs Toms Markss.

Latvijas riteņbraucējs šosezon ir ārpus ranga labāko četrdesmitnieka, tāpēc pagaidām Pasaules kausā nevarēja piedalīties saīsinātā krosa (XCC) sacensībās.

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