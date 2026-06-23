Valters Kreišs
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Vakar 23:16
Kārtslēcējs Valters Kreišs izcīna astoto vietu Vācijā
Latvijas sportists Valters Kreišs otrdien Vācijas pilsētā Āhenē Pasaules Vieglatlētikas kontinentālās tūres "Challenger" ranga sacensībās kārtslēkšanā izcīnīja astoto vietu.
Kreišs ar pirmo piegājienu pārvarēja latiņu 5,52 metru augstumā, ar trešo mēģinājumu pieveica augstumu 5,62 metri, bet trīs mēģinājumi 5,72 metru augstumā bija nesekmīgi, ieņemot astoto vietu desmit sportistu sacensībās.
Četri kārtslēcēji pārvarēja 5,72 metru augstumu. Ar pirmo lēcienu pārvarot šo augstumu, pirmo vietu ieņēma austrālietis Kērtiss Māršals un otro - ASV sportists Sems Kendrikss. Trešais ar sekmīgu lēcienu otrajā mēģinājumā bija mājinieks Lita Kanda, bet ceturtais finišēja amerikānis Keisijs Laitfūts, kurš latiņu pārvarēja ar trešo mēģinājumu.