Norvēģijas "bronzas vārtsargs" Heukelanns saņēmis ultimātu par plānoto spēlēšanu Krievijā
Norvēģijas hokeja izlases vārtsargs Henriks Heukelanns, kurš šogad palīdzēja Norvēģijai atkārtot "Latvijas brīnumu" un izcīnīt pasaules čempionāta bronzas medaļas, riskē vairs netikt uzaicināts uz izlases spēlēm.
Tā kā Krievijas mediji vēsta, ka Heukelanns ir parakstījis divu gadu līgumu ar Čeļabinskas “Traktor” klubu Krievijas Kontinentālajā hokeja līgā, Norvēģijas hokeja asociācija viņu brīdinājusi, ka tas pieliks punktu viņa karjerai valsts izlasē.
“Jau ilgu laiku zinājām par KHL interesi par Heukelannu. Norvēģijas Hokeja asociācijas valde pirms pusotra gada pieņēma lēmumu, ka spēlētāji, kuriem ir spēkā esošs līgums ar klubu Krievijā vai Baltkrievijā, nevar kandidēt uz spēlēšanu Norvēģijas valstsvienībā,” aģentūrai NTB pavēstīja Norvēģijas Hokeja asociācijas ģenerālsekretārs Peters Salstens. Viņš piebilda, ka vārtsargam pašam jāizvērtē situācija un jāpieņem lēmums par savu nākotni.
Tiek ziņots, ka 22. jūnijā Heukelanns pameta savu līdzšinējo klubu, Vācijas elites līgas DEL komandu "Straubing Tigers".
31. maijā Šveicē notikušajā pasaules čempionātā Norvēģija sarūpēja sensāciju un pirmo reizi savā vēsturē izcīnīja bronzas medaļas, spēlē par trešo vietu pagarinājumā ar 3:2 pieveicot Kanādu, pirms tam ceturtdaļfinālā sarūgtinot Latviju ar 2:0. Līdzīgi 2023. gadā Latvija izcīnīja vēsturiskās bronzas medaļas, spēlē par trešo vietu pagarinājumā ar 4:3 uzvarot ASV.