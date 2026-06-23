Ronaldu gūst vēsturiskos vārtus, Portugāle grauj Uzbekistānu
Portugāles futbolisti otrdien Hjūstonā svinēja pārliecinošu uzvaru Pasaules kausa futbolā finālturnīrā, K grupas spēlē ar 5:0 (3:0) sakaujot Uzbekistānu. Savukārt Krištianu Ronaldu kļuva par pirmo futbolistu, kurš guvis vārtus sešos Pasaules kausa finālturnīros.
Divus vārtus guva Ronaldu, pa vieniem - Nunu Mendešs un Rafaels Leāns, bet vienreiz bumbu vārtos nonāca no Uzbekistānas vārtsarga Abduvahida Nematova.
Sestajā minūtē 41 gadu vecais Ronaldu pēc Žuāna Kansēlu piespēles ar labo kāju raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, panākot 1:0. Ronaldu vārtu gūšanas sērija sākās viņa debijas spēlē 2006. gadā, un viņš guva vārtus arī nākamajos piecos finālturnīros. Šie vārti padarīja viņu par otro vecāko futbolistu vīriešu sacensībās, kurš ir guvis vārtus Pasaules kausa finālturnīrā. Vecākais ir Kamerūnas uzbrucējs Rožē Milla, kuram bija 42 gadi, kad viņš guva vārtus 1994. gada turnīrā ASV.
Ronaldu un Argentīnas izlases kapteinis Lionels Mesi šogad kļuva par vienīgajiem futbolistiem vīriešu sacensībās, kuri ir spēlējuši sešos Pasaules kausa turnīros.
17. minūtē 2:0 ar brīvsitienu, bumbu raidot vārtu kreisajā stūrī, panāca Mendešs. 29. minūtē Azizjons Ganijevs pie viņa atlēkušo bumu raidīja vārtu kreisajā augšējā stūrī, taču pēc videoatkārtojuma noskatīšanās vārti Uzbekistānas izlasei netika ieskaitīti, jo pirms tam bija noteikumu pārkāpums. 39. minūtē Ronaldu panāca 3:0, savu finālturnīros gūto vārtu skaitu noapaļojot uz desmit. Pēc Brunu Fernandeša piespēles soda laukumā Ronaldu ieraidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī.
Puslaika kompensācijas laikā Ronaldu vēlreiz bija laba iespēja gūt vārtus, taču pretinieki bloķēja sitienu. 60. minūtē pēc Fernandeša izpildītā stūra sitiena un Žuāna Feliksa sitiena bumbu vārtos nonāca no vārtsarga Nematova - 4:0. 74. minūtē Ronaldu no soda laukuma vidus sita bumbu vārtu kreisajā stūrī, taču Nematovs to atsita. 87. minūtē ātrajā uzbrukumā bumba Uzbekistānas izlases soda laukumā atleca pie Leāna, kurš to trieca vārtu kreisajā augšējā stūrī - 5:0.
Portugāles futbolisti finālturnīru sāka ar negaidīti zaudētiem punktiem mačā ar Kongo DR (1:1), bet Uzbekistāna savā debijā zaudēja kolumbiešiem ar 1:3. Abas izlases līdz šim savā starpā nebija tikušās pat pārbaudes spēlēs.
Plkst. 23 pēc Latvijas laika Foksboro L grupā cīnīsies Anglija un Gana, plkst. 2 Toronto L grupā notiks Horvātijas un Panamas mačs, bet plkst. 5 Sapopanā K grupā tiksies Kolumbija un Kongo Demokrātiskā Republika. Pasaules kausa spēles tiešraidē translē televīzijas kanāls TV6 un "Go3 Sport" kanāli.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.