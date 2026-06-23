Krištianu Ronaldu ieiet futbola vēsturē ar unikālu sasniegumu
Portugāles futbolists Krištianu Ronaldu otrdien Hjūstonā kļuva par futbola vēsturē pirmo spēlētāju, kurš ir guvis vārtus sešos Pasaules kausa finālturnīros.
Mačā ar Uzbekistānu 41 gadu vecais Ronaldu sestajā minūtē pēc Žuāna Kansēlu piespēles ar labo kāju raidīja bumbu vārtos, panākot 1:0. Pēc vārtu guvuma viņš pieskrēja pie rezervistu soliņa un notikumu svinēja kopā ar komandas biedriem.
Šie vārti padarīja viņu par otro vecāko spēlētāju, kurš ir guvis vārtus Pasaules kausa finālturnīrā. Vecākais ir Kamerūnas uzbrucējs Rožē Milla, kuram bija 42 gadi, kad viņš guva vārtus 1994. gada turnīrā Amerikas Savienotajās Valstīs.
Ronaldu nespēja gūt vārtus Portugāles pirmajā finālturnīra mačā, izlasei spēlējot 1:1 ar Kongo Demokrātisku Republiku.
Jāpiebilst, ka sieviešu Pasaules kausa izcīņās vārtus piecos finālturnīros ir guvušas brazīliete Marta (kopā 17 vārti) un kanādiete Kristīne Sinklēra (kopā 10 vārti), abām gūstot vārtus 2003., 2007., 2011., 2015. un 2019. gada turnīros.
Ronaldu un Argentīnas izlases kapteinis Lionels Mesi šogad kļuva par vienīgajiem futbolistiem vīriešu sacensībās, kuri ir spēlējuši sešos Pasaules kausa turnīros.
Ronaldu vārtu gūšanas sērija sākās viņa debijas spēlē 2006. gadā, un viņš guva vārtus arī 2010., 2014., 2018. un 2022. gadā. Mesi nespēja gūt vārtus 2010. gada Pasaules kausa izcīņā Dienvidāfrikā.
Ronaldu otrdien pirmajā puslaikā guva vēl vienus vārtus, un tagad viņa kontā ir desmit vārti finālturnīros. Mesi pēc "hat trick" Argentīnas pirmajā spēlē ar Alžīriju un vēl diviem gūtiem vārtiem pirmdien ar Austriju ir guvis 18 vārtus, kļūstot par visu laiku rezultatīvāko spēlētāju turnīra vēsturē.
Otrdienas mačs ir Ronaldu 230. spēle starptautiskajā karjerā, kas ir rekords. Ronaldu 2016. gadā uzvarēja Eiropas čempionātā, bet piecas reizes kopā ar Mančestras "United" un Madrides "Real" viņš ir svinējis panākumu Čempionu līgā.