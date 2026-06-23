Darja Semeņistaja sper pirmo soli uz prestižo Vimbldonas turnīru
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja otrdien Londonā svinēja uzvaru Vimbldonas vienspēļu turnīra kvalifikācijas sacensību pirmajā kārtā.
Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 102. vietu un kvalifikācijas sacensībās ir izsēta ar sesto numuru, ar 7-6 (7:2), 1-6, 7-5 pārspēja čehieti Annu Siskovu (WTA 231.). Trešajā setā Semeņistaja pēc 0-3 uzvarēja četrus geimus pēc kārtas.
Sākot ar septīto geimu, abas tenisistes uzvarēja geimus, servējot pretiniecei, un šo sēriju 12. geimā pārtrauca Latvijas otrā rakete, geimu uzvarot sausā. Semeņistaja izmantoja sešas no 13 breikbumbām, bet čehiete - astoņas no 12.
Par uzvaru Latvijas tenisiste nopelnīja 20 pasaules ranga punktus.
Otrajā kārtā uzvarētāja tiksies ar japānieti Nao Hibino (WTA 247.), kura ar 6-2, 6-2 pieveica austrālieti Priscillu Honu (WTA 149.). Lai iekļūtu pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas.
Vimbldonas sacensību pamatturnīrs zāles seguma kortos sāksies pirmdien.