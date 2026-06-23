Bijušais Merzļikina kluba treneris Bebkoks vadīs Edmontonas "Oilers". Pēc izmeklēšanas NHL atļāva viņam atkal strādāt līgā
Kanādas treneris Maiks Bebkoks trenēs Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Edmontonas "Oilers", otrdien paziņoja klubs.
63 gadus vecais treneris ir 2008. gada Stenlija kausa ieguvējs kopā ar Detroitas "Red Wings". Viņš arī divreiz ir sasniedzis Stenlija kausa finālu - ar Anaheimas "Ducks" 2003. gadā un "Red Wings" 2009. gadā.
Pagājušajā nedēļā Bebkokam tika atļauts atgriezties darbā NHL klubos. "Mūsu izmeklēšanā ir secināts, ka pat Bebkoka kungam vismazāk labvēlīgā situācijā pašlaik nav pamata ierobežot viņa nodarbinātību līgā," toreiz bija teikts NHL paziņojumā.
63 gadus vecais kanādietis no amata atkāpās, kad klajā nāca informācija par to, ka treneris no spēlētājiem pieprasījis ģimenes foto un aplūkojis tos televizora ekrānā caur "Apple" "Airplay" aplikāciju.
Bebkoks pirms 2023./2024. gada NHL sezonas atkāpās no Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētās Kolumbusas "Blue Jackets" galvenā trenera amata, kad klajā nāca informācija par to, ka treneris no spēlētājiem ir pieprasījis ģimenes foto un aplūkojis tos televizora ekrānā caur "Apple" "Airplay" aplikāciju.
Bebkoks trenera karjeru NHL kā Anaheimas "Mighty Ducks" vadītājs sāka 2002. gadā un jau pirmajā sezonā tika līdz Stenlija kausa finālam. Pēc 2004./2005. gada sezonas lokauta Bebkoks pievienojās Detroitas "Red Wings" vienībai, ar kuru pēc trim gadiem izcīnīja Stenlija kausu. Kanādietis ar Detroitas komandu desmit gadus pēc kārtas sasniedza NHL izslēgšanas spēles.
Bebkoks no 2015. gada maija līdz 2019. gada novembrim vadīja NHL komandu Toronto "Maple Leafs" komandu. 2015. gadā viņš parakstīja astoņu gadu līgumu par kopējo summu 50 miljoni dolāru, kas kanādiešu speciālistu padarīja par vislabāk apmaksāto treneri līgā. Toronto hokejisti viņa vadībā trīs sezonas pēc kārtas iekļuva Stenlija kausa izcīņā, taču visās trīs reizēs cieta zaudējumu pirmajā kārtā.
Bebkoka izcīnītās 700 uzvaras NHL pamatturnīra mačos un 90 uzvaras Stenlija kausa spēlēs ir attiecīgi 12. un 10. labākais rādītājs NHL vēsturē.
Pēc tam Bebkoks strādāja par padomnieku Vermontas Universitātes komandā un par galveno treneri Saskačevanas Universitātes vienībā.
Bebkokam ir bijusi panākumiem bagāta trenera karjera arī Kanādas valstsvienībā. Bebkoka vadītā Kanādas izlase ir triumfējusi divās olimpiskajās spēlēs. 1997. gadā viņš izcīnīja pasaules čempionāta zeltu ar Kanādas U-20 izlasi, bet pēc septiņiem gadiem triumfēja turnīrā kā pieaugošo valstsvienības treneris. Savukārt 2016. gadā Bebkoks ar "kļavas lapām" triumfēja Pasaules kausā.