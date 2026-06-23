Ostapenko veiksmīgi sāk Īstbornas "WTA 250" turnīra dubultspēļu sacensības
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu otrdien ar uzvaru sāka Īstbornas "WTA 250" turnīra dubultspēļu sacensības.
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Ar trešo numuru turnīrā izliktais Latvijas/ASV duets ar 6-4, 6-3 pieveica starptautisko pāri Nadja Kičenoka (Ukraina)/Makoto Ninomija (Japāna).
Otrajā kārtā Ostapenko ar Keninu tiksies ar čehietēm Jesiku Malečkovu un Miriamu Škohu vai internacionālo duetu Ingrida Martinsa (Brazīlija)/Sara Sorrivesa Tormo (Spānija).
Par uzvaru pirmajā kārtā Ostapenko nopelnīja 54 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka vienspēlē Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 35. vietā un sacensībās ir izsēta ar trešo numuru, ar 6-2, 6-2 pārspēja britu sportisti Frančesku Džonsu (WTA 103.).
Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 30 WTA ranga punktus.
Ostapenko otrajā kārtā tiksies Pannu Udvardi (WTA 71.), kura divu Ungārijas tenisistu mačā ar Annu Bondari (WTA 75.) bija vadībā ar 7-6 (7:4), 3-2, kad pretiniece cīņu turpināt nevarēja.
Īstbornas sacensības zāles seguma kortos beigsies sestdien.