Ļoti bīstams cilvēks sola "parūpēties" par Keinu un palīdzēt Ganai cīņā pret Angliju
Šovakar Anglijas vai Ganas futbola izlase var garantēt ceļazīmi Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs, tiekoties L grupas līdervienībām. Āfrikas pārstāvjiem ir uzradies kāds biedējošs labvēlis, kurš apņēmies dot savu artavu, lai favorīte Anglija ciestu neveiksmi — neitralizējot tās galveno ieroci Hariju Keinu.
Ganas slavenākais burvis Nana Kvaku Bonsams, kura vārds burtiskā tulkojumā nozīmē “Trešdienas velns”, esot paziņojis, ka uzliks lāstu Keinam, lai paralizētu Anglijas izlases spēku. Viņš lielījies, ka 2014. gada Pasaules kausa laikā jau esot “parūpējies” par Portugāles superzvaigzni Krištianu Ronaldu, tam sagādājot ceļgala savainojumu, un tagad ir gatavs sapesteļot kādu neražu arī Anglijas galvenajam snaiperim, vēsta “Daily Star”.
Nana apgalvo, ka viņa spējas nāk no Kofi Oo Kofi svētnīcas, un sevi dēvē par “Āfrikas vienīgo īsteno vīru”. Viņa piedāvāto pakalpojumu klāstā ietilpst garīgā dziedināšana, aizsardzība, padomu sniegšana un rituāli.
Nav brīnums, ka Keins rada bažas šim pesteļotājam, jo viņš jau guvis divus vārtus Anglijas pirmajā spēlē pret Horvātiju. “Es nu piestrādāju pie Harija Keina. Esmu jau agrāk parādījis, uz ko esmu spējīgs, tāpēc zinu, kas man jādara, lai viņu apturētu. Esmu ļoti slavens ar saviem pareģojumiem,” stāstīja Nana. Protams, viņš nevēlas Keinam nodarīt pārāk lielu kaitējumu, taču pietiekamu, lai viņu neitralizētu. “Es viņam nenovēlu nopietnu savainojumu. Tas būs tikai tik daudz, lai apturētu viņu spēlē pret manu valsti. Es darīšu savu darbu, lai palīdzētu Ganai.”
Par to, vai pesteļiem no Āfrikas būs kāda jēga, varēs pārliecināties pēc dažām stundām. Spēles sākums ir plkst. 23 pēc Latvijas laika.
Jāiebilst, ka 2014. gadā Nana apgalvoja, ka tieši pateicoties viņam Ronaldu guva ceļgala savainojumu, kas apdraudēja viņa dalību Pasaules kausa izcīņas spēlē pret Ganu. Viņš skaidroja, ka radījis īpašu pulveri no savu dievu dāvanām, sajaucot to ar dažādām lapām un maisījumiem, kurus izvietojis ap Ronaldu attēlu un karikatūru. “Es zinu, kas ir Krištianu Ronaldu savainojuma pamatā — es piestrādāju pie viņa. Es to uztveru ļoti nopietni,” toreiz stāstīja Nana.
“Pagājušajā nedēļā es meklēju četrus suņus, un tie tika izmantoti īpaša Kahwiri Kapam gara radīšanai. Jau pirms četriem mēnešiem teicu, ka nopietni piestrādāšu pie Krištianu Ronaldu un izslēgšu viņu no Pasaules kausa vai vismaz neļaušu spēlēt pret Ganu. Labākais, ko varu izdarīt, ir atstāt viņu ārpus sastāva savainojuma dēļ. Šo savainojumu nevar izārstēt neviens mediķis. Viņi nekad nespēs saskatīt tā cēloni, jo tas ir garīgs. Šodien tā ir viņa ceļgala problēma, rīt tas būs augšstilbs, bet nākamajā dienā — kaut kas cits,” toreiz stāstīja Nana.
Tomēr, kā izskatās, Nanas buramvārdiem bija beidzies derīguma termiņš, jo Portugāle uzvarēja ar 2:1, turklāt pirmos vārtus portugāļu labā guva paši ganieši, bet uzvaras vārtus 80. minūtē guva, varat trīs reizes minēt, kurš. Protams, Ronaldu.
Tiesa, varbūt viņa burvestības laiks ir vienkārši pārcelts uz šogadu, jo pirmajā Portugāles spēlē pret Kongo Demokrātisko Republiku Ronaldu tiešām izskatījās kā noburts, laukumā nekādi nepalīdzot savai izlasei, kas negaidīti bija spiesta samierināties ar neizšķirtu. Visticamāk gan pie vainas bija superzvaigznes cienījamais vecums, viņam jau 41 gads.