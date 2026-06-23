Olimpiskais čempions Švacers atkal pieķerts dopinga lietošanā
2008. gada Pekinas olimpisko spēļu čempionam soļošanā Aleksam Švaceram draud jau trešā diskvalifikācija par dopinga lietošanu. Ja itālis tiks atzīts par vainīgu arī šoreiz, viņam tiks piespriesta mūža diskvalifikācija.
41 gadu vecais Švacers aprīlī startēja Vācijas čempionātā 35 kilometru distancē un izcīnīja uzvaru ar jaunu valsts rekordu.Vācijas Nacionālā antidopinga aģentūra pirmdien paziņoja, ka tā uz laiku diskvalificē Švaceru un sākusi rezultātu pārskatīšanas procedūru pēc tam, kad gan sportista urīnā, gan asins paraugos tika konstatētas eritropoetīna jeb EPO pēdas.
"Esmu nevainīgs, taču neiešu aizstāvēties, jo man tam vairs nav enerģijas. Neko neesmu lietojis, taču esmu zaudējis ticību sistēmai," preses konferencē paziņoja Švacers.
EPO lietošanā Švacers tika pieķerts pirms 2012. gada Londonas olimpiskajām spēlēm, un, sportistam atzīstot vainu, viņš tika diskvalificēts uz 45 mēnešiem. Tieši pirms 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm viņam tika piemērota astoņu gadu diskvalifikācija, jo toreiz sportistam tika konstatēts pozitīvs anabolisko steroīdu tests. Sportists apgalvoja, ka viņš ir kļuvis par upuri kļūdas dēļ.