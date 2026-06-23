Nauris Miezis abos mačos bija komandas rezultatīvākais spēlētājs.
Basketbols
Šodien 15:15
Miezis ieved "Ulaanbaatar" komandu "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbolists Nauris Miezis otrdien ar sevis pārstāvēto "Ulaanbaatar" komandu sasniedza Mongolijā notiekošā "Challenger" turnīra ceturtdaļfinālu, kamēr Rihards Kuksiks un Mārcis Osis ar "Shinjuku" neizkļuva no apakšgrupas.
"Ulaanbaatar", kas izsēta ar otro numuru, B apakšgrupā ar 21:17 pārspēja Jaunzēlandes kvartetu "Christchurch" (12.) un ar 17:19 pagarinājumā zaudēja horvātu vienībai "Cibona" (8.). Miezis abos mačos bija komandas rezultatīvākais spēlētājs, gūstot attiecīgi astoņus un deviņus punktus.
Tikmēr Japānas vienība "Shinjuku" (5.) D apakšgrupā ar 15:21 zaudēja "Kaunas" komandai (10.) un ar 13:22 atzina spāņu vienības "Fuengirola" (4.) pārākumu. Osim šajās spēlēs bija attiecīgi astoņi un trīs punkti, bet Kuksikam - trīs un desmit punkti.
Ulanbatoras komandas pretinieki ceturtdaļfinālā trešdien būs Kauņas 3x3 basketbolisti. Pirmo trīs vietu ieguvējas izcīnīs ceļazīmes uz augusta vidū gaidāmo Lozannas "Masters" turnīru.