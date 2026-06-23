Nelaimīgas notikumu ķēdes rezultātā 24 gadu vecumā bojā gājusi Slovākijas olimpiete Denisa Hurbana Barānkova
24 gadu vecumā traģiski gājusi bojā Slovākijas loka šāvēja un divkārtējā olimpisko spēļu dalībniece Denisa Hurbana Barānkova, pirmdien paziņoja Slovākijas Loka šaušanas federācija.
Sportiste gāja bojā smagā satiksmes negadījumā, kas svētdien norisinājās Bratislavas Petržalkas rajonā. Negadījumā cieta arī 11 gadus veca meitene. "Ar dziļām skumjām esam saņēmuši šokējošo ziņu, ka naktī no svētdienas uz pirmdienu 24 gadu vecumā mūžībā devusies Denisa Hurbana Barānkova, kļūstot par traģisku apstākļu upuri," teikts Slovākijas Loka šaušanas federācijas paziņojumā.
Federācija izteica līdzjūtību sportistes vīram Vladimiram Hurbanam, viņas ģimenei, draugiem un visai Slovākijas sporta sabiedrībai. "Mēs pieminam viņu ar cieņu. Viņa nekad netiks aizmirsta," norādīja federācija.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju avāriju izraisīja kāds 42 gadus vecs autovadītājs pie kādas daudzdzīvokļu mājas autostāvvietas. "Vadītājs, braucot pa stāvlaukumu pie dzīvojamās mājas, pietiekami nekoncentrējās transportlīdzekļa vadīšanai, kā rezultātā ietriecās stāvošā automašīnā. Pēc tam viņš iebrauca zālienā, kur notika sadursme ar divām personām," skaidroja Bratislavas policijas pārstāvis Mihals Szeifs. Pēc sadursmes automašīna turpināja kustību, ietriecās kokā un apgāzās uz jumta.
Vietējie mediji vēsta, ka negadījuma apstākļi, iespējams, bijuši vēl sarežģītāki. Pēc aculiecinieku teiktā, spēcīgajā vētrā uz stāvošas automašīnas bija uzkritis koks. Kad ugunsdzēsēji to novāca, vadītājam tika lūgts transportlīdzekli pārvietot, taču tas pēkšņi sācis nekontrolēti ripot atpakaļgaitā un lielā ātrumā notriecis cilvēkus.
Slimnīcā nogādātā sportiste bija guvusi ļoti smagas traumas. Bratislavas Universitātes slimnīcas pārstāve Eva Kliska apstiprināja, ka mediķiem viņas dzīvību glābt nav izdevies. "Paciente slimnīcā tika nogādāta ļoti kritiskā stāvoklī, bez samaņas un ar daudzām smagām traumām. Neskatoties uz mūsu mediķu milzīgajām pūlēm, viņu neizdevās glābt, un viņa no gūtajiem ievainojumiem gāja bojā," sacīja Kliska.
Tikmēr 11 gadus vecā meitene ar krūškurvja un galvas traumām, kā arī augšstilba kaula lūzumu nogādāta Bērnu slimību nacionālajā institūtā. Autovadītājs pēc palīdzības saņemšanas no slimnīcas izrakstīts.
Policija par notikušo sākusi kriminālprocesu, norādot, ka izmeklēšanas laikā tiks noskaidroti visi negadījuma apstākļi. Alkohola pārbaude autovadītājam bijusi negatīva. "Savlaicīgai un pilnīgai negadījuma apstākļu noskaidrošanai tiks veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Ņemot vērā lietas sensitīvo raksturu, sīkāka informācija pagaidām netiks sniegta," norādīja policijas pārstāvis.
Hurbana Barānkova bija viena no pēdējo gadu spožākajām Slovākijas loka šāvējām. Viņa pārstāvēja valsti Tokijas 2020. gada un Parīzes 2024. gada olimpiskajās spēlēs. 2021. gadā sportiste izcīnīja bronzas medaļu Eiropas čempionātā olimpiskajā loka šaušanā, sarūpējot Slovākijai pirmo godalgu vēsturē šajā sporta veidā. Savukārt 2025. gadā viņa kļuva par Pasaules spēļu čempioni apvidus loka šaušanā.