Portugāle, Anglija un Horvātija noslēgs grupu otrās kārtas spēles
Ar četriem mačiem otrdien noslēgsies Pasaules kausa finālturnīra grupu turnīra otrā kārta, laukumā dodoties arī Portugāles, Anglijas un Horvātijas izlasēm.
Vispirms plkst. 20 pēc Latvijas laika Hjūstonā K apakšgrupas spēlē tiksies Portugāle un Uzbekistāna, plkst. 23 Foksboro L grupā cīnīsies Anglija un Gana, plkst. 2 Toronto L grupā būs Horvātijas un Panamas mačs, bet plkst. 5 Sapopanā K apakšgrupā spēkosies Kolumbija un Kongo Demokrātiskā Republika. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Portugāles futbolisti ar Krištianu Ronaldu priekšgalā finālturnīru sāka ar negaidīti zaudētiem punktiem pret Kongo DR (1:1), kamēr Uzbekistāna savā debijā zaudēja kolumbiešiem (1:3). Abas izlases līdz šim savā starpā nav tikušās pat pārbaudes spēlēs.
Anglijas futbolisti finālturnīru sāka ar 4:2 uzvaru pār horvātiem, Harijam Keinam atkārtojot Gerija Linekera angļu gūto vārtu rekordu meistarsacīkstēs (10). Angļi ar ganiešiem līdz šim tikušies vienā pārbaudes spēlē 2011. gadā.
Horvātijas un Panamas ceļi līdz šim nav krustojušies, tāpat kā Kolumbijas un Kongo DR izlašu ceļi.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.