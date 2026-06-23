Alžīrija izrauj uzvaru un saglabā cerības uz vietu izslēgšanas turnīrā
Alžīrijas futbola izlase pirmdien Pasaules kausa finālturnīrā atspēlējās pēc nonākšanas iedzinējos un ar 2:1 (0:1) pārspēja Jordāniju, saglabājot izredzes iekļūt izslēgšanas turnīrā.
Alžīrijai vārtus guva Nadirs Benbuali un Amins Guiri, bet Jordānijai - Nizars Al-Rašdans. Mača 36. minūtē Jordāniju vadībā izvirzīja Al-Rašdans ar precīzu sitienu no apmēram 13 metriem. Rezultāts 1:0 saglabājās līdz otrā puslaika vidum, kad 69. minūtē Benbuali pēc Rijāda Mahreza izpildītā stūra sitiena bija nekļūdīgs, sitot ar galvu. Arī uzvaras vārti 82. minūtē tika gūti pēc stūra sitiena. Bumba pēc tā nonāca vārtu priekšā, no kurienes precīzu sitienu izdarīja Guiri.
Pirmajā šīs grupas spēlē Lionels Mesi kļuva par Pasaules kausa finālturnīru visu laiku labāko vārtu guvēju, bet Argentīnas futbolisti ar 2:0 (1:0) uzvarēja Austriju. Pēc divām spēlēm Argentīnai ir seši punkti un garantēta pirmā vieta grupā, Austrijai un Alžīrijai ir pa trīs punktiem, bet Jordānija ir bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.