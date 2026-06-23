Milvoki "Bucks" zaudē savu leģendu – Adetokunbo pārceļas uz "Heat"
Foto: Getty Images via AFP
NBA zvaigzne Jannis Adetokunbo maiņas darījumā no Milvoki "Bucks" pārcelsies uz Maiami "Heat".
Basketbols

Milvoki "Bucks" zaudē savu leģendu - Adetokunbo pārceļas uz "Heat"

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzne Jannis Adetokunbo pēc 13 sezonām Milvoki "Bucks" rindās maiņas darījumā pārcelsies uz Maiami "Heat", ziņo mediji.

Milvoki "Bucks" zaudē savu leģendu – Adetokunbo pā...

Adetokunbo 13 sezonu laikā ar "Bucks" 2021. gadā kļuva par NBA čempionu un finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. 2019. un 2020. gadā tika atzīts par līgas vērtīgāko spēlētāju, kā arī desmit reizes tika iekļauts NBA Visu zvaigžņu spēlē.  Adetokunbo ir "Bucks" visu laiku rezultatīvākais spēlētājs, kā arī labākais piespēlētājs, līderis cīņā par atlēkušajām bumbām un bloķētajos metienos.

Tāpat "Heat" komandā nonāks Bobijs Portiss, bet "Bucks" iegūs Taileru Hīro, Keleli Veiru, Haimi Hakezu un lietuvieti Kasparu Jakučoni. Maiņas darījumā iekļautas arī vairākas drafta izvēles.

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