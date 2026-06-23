NBA zvaigzne Jannis Adetokunbo maiņas darījumā no Milvoki "Bucks" pārcelsies uz Maiami "Heat".
Basketbols
Šodien 09:03
Milvoki "Bucks" zaudē savu leģendu - Adetokunbo pārceļas uz "Heat"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzne Jannis Adetokunbo pēc 13 sezonām Milvoki "Bucks" rindās maiņas darījumā pārcelsies uz Maiami "Heat", ziņo mediji.
Adetokunbo 13 sezonu laikā ar "Bucks" 2021. gadā kļuva par NBA čempionu un finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. 2019. un 2020. gadā tika atzīts par līgas vērtīgāko spēlētāju, kā arī desmit reizes tika iekļauts NBA Visu zvaigžņu spēlē. Adetokunbo ir "Bucks" visu laiku rezultatīvākais spēlētājs, kā arī labākais piespēlētājs, līderis cīņā par atlēkušajām bumbām un bloķētajos metienos.
Tāpat "Heat" komandā nonāks Bobijs Portiss, bet "Bucks" iegūs Taileru Hīro, Keleli Veiru, Haimi Hakezu un lietuvieti Kasparu Jakučoni. Maiņas darījumā iekļautas arī vairākas drafta izvēles.