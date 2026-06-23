Francija un Norvēģija nodrošina vietu izslēgšanas turnīrā
Pasaules kausa I grupā pēc divām spēļu kārtām intriga par izslēgšanas turnīra dalībniecēm ir beigusies. Francija un Norvēģija, pateicoties savu uzbrucēju Kiljana Mbapē un Ērlinga Holanna rezultatīvajiem sniegumiem, nodrošinājušas vietu nākamajā kārtā, bet Senegāla un Irāka palikušas bez punktiem.
Francija ar 3:0 (1:0) pārspēj Irāku
Francijas izlasē divus vārtus guva Mbapē, kurš Pasaules kausā guvis 16 vārtus, bet vienreiz pretiniekus pārspēja Usmans Dembelē. Pirms tam pirmdien par visu laiku rezultatīvāko futbolistu Pasaules kausā kļuva argentīnietis Lionels Mesi, kuram meistarsacīkstēs ir 18 gūti vārti.
Mača 14. minūtē Mbapē pēc saspēles ar Mišelu Olizē ar kreiso kāju no distances raidīja bumbu vārtos, panākdams 1:0 francūžu labā. Negaisa dēļ puslaika pārtraukums ieilga līdz divām stundām.
Spēles 54. minūtē Irākas futbolisti kļūdījās bumbas izspēlē, tā nonāca pie pretiniekiem un pēc Dembelē piespēles Mbapē savā simtajā mačā izlasē panāca 2:0. Francūžiem bija vēl vairākas iespējas gūt vārtus, bet vienīgo no tām izmantoja Dembelē spēles 66. minūtē.
Norvēģija ar 3:2 (1:0) uzveic Senegālu
Norvēģiem divreiz izcēlās Holanns un vienus vārtus guva Markuss Pēdešens. Senegāliešiem abus vārtus guva Ismaila Sarrs. Pirmā puslaika vienīgos vārtus guva Pēdešens, kurš 43. minūtē izvirzīja vadībā norvēģus. Mačā viņš iesaistījās 13. minūtē, nomainot traumu guvušo Juliānu Rīersonu.
Holanns vairākās epizodēs bija tuvu gūtiem vārtiem, tajā skaitā ar bumbu trāpīja pa vārtu stabu, taču 48. minūtē viņš beidzot ieraidīja bumbu tīklā, izceļoties pēc Martina Odegāra piespēles. Piecas minūtes vēlāk pēc Sadio Manē piespēles Sarrs kritienā ieraidīja bumbu Norvēģijas izlases vārtos - 1:2.
Vēl piecas minūtes vēlāk, asistējot Patrikam Bergam, Holanns no tuvas distances pārcēla bumbu pāri pretinieku vārtsargam un atjaunoja drošāku vadību. Kompensācijas laikā pēc Nikolā Džeksona piespēles Sarrs netraucēts varēja izdarīt sitienu no deviņiem metriem un panāca 2:3.
I grupā Francijai un Norvēģijai ir pa sešiem punktiem, abām izlasēm pēdējā kārtā cīnoties par pirmo vietu grupā, bet Senegāla un Irāka ir bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.