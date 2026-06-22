Krišjānis Suntažs.
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Vakar 23:09
Suntažs triumfē šķēpa mešanā sacensībās Kopenhāgenā
Latvijas sportists Krišjānis Suntažs pirmdien Kopenhāgenā izcīnīja uzvaru Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") Kontinentālās tūres bronzas līmeņa sacensībās šķēpa mešanā.
Suntažs izcīnīja uzvaru ar 77,11 metru tālu metienu, kuru sasniedza ceturtajā mēģinājumā un pēc tam atkārtoja arī pēdējā, sestajā, mēģinājumā. Pirmais metiens bija 75,68 metrus tāls, otrais netika ieskaitīts, bet trešais un piektais bija attiecīgi 73,90 un 73,21 metra tālumā.
Suntažs šosezon pēc atgriešanās sacensību apritē izpildījis 77,35 un 77,32 metrus tālus metienus. Vēl tālāk - 79,23 un 77,75 metru tālumā - viņš metis šķēpu tikai 2019. gada Eiropas U-20 čempionātā, kad izcīnīja sudraba medaļu.
Sacensībās Kopenhāgenā otrais ar 76,86 metru tālu metienu bija čehs Aleksandrs Čača, bet trešo vietu ar 76,05 metru tālu metienu guva dānis Artūrs Pētersens. Startēja astoņi sportisti, bet sākotnēji pieteiktais Gatis Čakšs nepiedalījās.