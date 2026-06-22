Trejs Jangs parakstīs iespaidīgu līgumu ar Vašingtonas “Wizards”
Trejs Jangs ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Vašingtonas "Wizards" parakstīs četru gadu līgumu, vēsta ESPN.
Jangam esošajā līgumā bija palikusi viena sezona par 49 miljoniem ASV dolāru, bet basketbolists izmantoja spēlētāju opciju un no tā atteicās, kas šovasar ļautu kļūt par brīvo aģentu. Jaunais līgums būs apmēram 212 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas būtu maksimālā summa, ko viņš varētu saņemt kādā citā komandā.
Sezonu Jangs sāka Atlantas "Hawks" komandā ar Kristapu Porziņģi, bet janvārī tika aizmainīts uz "Wizards", kamēr latvietis nonāca Goldensteitas "Warriors" komandā.
Savainojumu dēļ Atlantas vienībā viņš aizvadīja desmit spēles, bet Vašingtonas komandā - piecas. Vidēji mačā viņam bija 17,9 punkti un 8,0 rezultatīvas piespēles.
"Hawks" rindās Jangs aizvadīja septiņarpus sezonas, pērn ar vidēji 11,6 rezultatīvām piespēlēm būdams NBA līderis šajā statistikas rādītājā.