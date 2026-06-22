Mesi labo Pasaules kausa rekordu un ar diviem vārtiem kaldina Argentīnas uzvaru
Lionelam Mesi kļūstot par Pasaules kausa finālturnīru visu laiku labāko vārtu guvēju, Argentīnas futbolisti pirmdien ar 2:0 (1:0) uzvarēja Austriju.
Mesi guva abus Argentīnas izlases vārtus, šajā turnīrā izceļoties jau ar pieciem precīziem sitieniem.
Mesi finālturnīros guvis 18 vārtus, kas ir par diviem vairāk, nekā savulaik iespēja vācietis Miroslavs Kloze. No aktīvajiem futbolistiem tuvu šim rekordam ir arī francūzis Kilians Mbapē, kurš guvis 14 vārtus.
Pirmā iespēja kļūt par rekordistu Mesi bija devītajā minūtē, taču argentīnietis nerealizēja 11 metru soda sitienu, raidot bumbu garām vārtiem. Tomēr mača 38. minūtē Mesi uzbrukumā, kura veidošanā piedalījās arī pats, guva savus 17. vārtus finālturnīrā, izceļoties ar sitienu no apmēram 13 metriem pēc Fakundo Medinas piespēles.
Otrajā puslaikā spēle ritēja piesardzīgi, taču kompensācijas laikā argentīnieši guva vēl vienus vārtus. Pēc Huljana Alvaresa izgājiena pret vārtiem dienvidamerikāņiem neizdevās panākt 2:0, taču bumba nonāca pie Mesi, kurš apmānīja vairākus pretspēlētājus un ar otro piegājienu raidīja bumbu tīklā.
Pēdējās sekundēs Mesi bija iespēja izcelties ar otro "hat-trick" šajā turnīrā, taču pēc viņa izpildītā soda sitiena bumbu lidoja garām vārtiem.
Plkst. 6 Santaklarā J grupas otro maču aizvadīs Jordānija un Alžīrija.
Argentīna divās spēlēs guvusi sešus punktus un tikpat kā nodrošinājusi pirmo vietu grupā, Austrijai ir trīs punkti, bet Jordānija un Alžīrija pirmajās spēlēs palika bez punktiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.