Latvijas U-20 basketbolisti pārliecinoši pārspēj Gruziju
Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā pirmajā no divām pārbaudes spēlēm ar vienaudžiem no Gruzijas uzvarēja ar rezultātu 96:69 (28:15, 24:20, 20:15, 24:19).
Latvijas izlasē ar 20 punktiem rezultatīvākais bija Artūrs Ozols, 12 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Verneram Dravam, desmit punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Toms Talcis, septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Jēkabs Niedra, bet sešiem gūtiem punktiem piecas pārtvertas bumbas pievienoja Reds Martinsons.
Gruzijas izlasē 14 punktus guva Amirani Arošidze.
Otrdien abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes spēli.
Iepriekšējās pārbaudes spēlēs Latvijas izlase Rīgā ar 89:53 uzvarēja vienaudžus no Igaunijas, kā arī mačos ar lietuviešiem zaudēja ar 91:92 un uzvarēja ar 93:82.
Galvenais treneris Ainars Zvirgzdiņš ar palīgiem izraudzījušies 17 kandidātus, kuri uzaicināti uz treniņnometni, lai gatavotos 11. jūlijā Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā startējošajam U-20 Eiropas čempionātam.
Sagatavošanās posmā plānoti treniņi Rīgā, pārbaudes spēles ar Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas un Ukrainas U-20 komandām, kā arī līdzdalība pārbaudes turnīrā Turcijā.
U-20 Eiropas čempionāta A divīzijā Latvijas komanda spēlēs pēc septiņu gadu pārtraukuma. Turnīru latvieši sāks B grupā, spēļu secībā sacenšoties ar Lietuvas, Polijas un Serbijas vienībām. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no A grupas komandām (Itālija, Turcija, Francija, Vācija). Uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, zaudētāji - par 9.-16. vietu. Pēdējo trīs vietu ieguvēji zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 basketbola izlases kandidāti:
Iļja Kurucs (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Verners Drava, Emīls Mucenieks, Ronalds Ginters (visi - "Mārupes NSS"/LU), Mārtiņš Kilups (Orela Robertsa Universitāte, NCAA), Reds Martinsons, Helmuts Petrovičs (abi - "Liepāja"), Markuss Sipko ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Rolands Šulcs, Enzo Ābele (abi - "Rīgas Zeļļi"), Rūdis Donis, Oto Bergmanis (abi - "Latvijas Universitāte"), Kārlis Vāvers, Artūrs Ozols, Jēkabs Niedra, Markuss Graudiņš (visi - RSU/"VEF Rīga"), Toms Talcis ("Valencia", Spānija).