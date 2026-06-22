Mesi kļūst par Pasaules kausa visu laiku rezultatīvāko futbolistu.
Futbols
Šodien 20:57
Mesi kļūst par visu laiku labāko vārtu guvēju Pasaules kausā
Argentīnas futbolists Lionels Mesi pirmdien kļuva par Pasaules kausa finālturnīru visu laiku rezultatīvāko futbolistu.
Finālturnīra mačā ar Austriju Mesi 38. minūtē ieraidīja bumbu vārtos. Rekordu labot viņam bija iespēja arī devītajā minūtē, taču argentīnietis nerealizēja 11 metru soda sitienu.
Šobrīd rit spēles pirmais puslaiks.
Mesi finālturnīros guvis 17 vārtus, kas ir par vieniem vairāk, nekā savulaik iespēja vācietis Miroslavs Kloze.