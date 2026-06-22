Mesi kļūst par visu laiku labāko vārtu guvēju Pasaules kausā
Foto: ZUMAPRESS.com
Mesi kļūst par Pasaules kausa visu laiku rezultatīvāko futbolistu.
Futbols

Mesi kļūst par visu laiku labāko vārtu guvēju Pasaules kausā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Argentīnas futbolists Lionels Mesi pirmdien kļuva par Pasaules kausa finālturnīru visu laiku rezultatīvāko futbolistu.

Mesi kļūst par visu laiku labāko vārtu guvēju Pasa...

Finālturnīra mačā ar Austriju Mesi 38. minūtē ieraidīja bumbu vārtos. Rekordu labot viņam bija iespēja arī devītajā minūtē, taču argentīnietis nerealizēja 11 metru soda sitienu.

Šobrīd rit spēles pirmais puslaiks.

Mesi finālturnīros guvis 17 vārtus, kas ir par vieniem vairāk, nekā savulaik iespēja vācietis Miroslavs Kloze.

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