RFS ar pārliecinošu uzvaru pār “Ogre United” nosargā virslīgas līderpozīciju
RFS futbolisti pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgā mājās ar 6:0 (3:0) pārspēja "Ogre United", tādējādi arī pēc 19. kārtas saglabājot līderpozīciju.
Pa divām reizēm debitantus pārspēja Darko Lemajičs un Izmaels Diomandē, bet pa vieniem vārtiem guva Mārtiņš Ķigurs un Aleksandars Filipovičs.
Mača devītajā minūtē Ķigurs ielauzās soda laukumā un raidīja bumbu vārtos, panākot 1:0 RFS labā. Cīņas 21. minūtē Filipovičs realizēja 11 metru soda sitienu, bet 32. minūtē pēc Ķigura piespēles uz vārtu priekšu 3:0 panāca Lemajičs.
Otrajā puslaikā 54. minūtē pēc Roberta Savaļnieka centrējuma Lemajičs ar galvu vēlreiz ieraidīja bumbu tīklā. Pamatlaika pirmspēdējā minūtē pēc Mora Tallā piespēles uz tālo stabu ar galvu precīzu sitienu izpildīja arī Diomandē, kurš kompensācijas laikā ar vēl vieniem gūtiem vārtiem pielika punktu RFS uzvarai.
Sestdien "Daugavpils" komanda mājās ar 1:0 uzvarēja "Grobiņu", bet svētdien "Riga" savā laukumā ar 4:0 sagrāva "Liepāju", "Super Nova" ar 0:2 piekāpās "Auda" vienībai, un "Jelgava" mājās ar 4:1 sagrāva "Tukums 2000" vienību.
19 spēlēs RFS ir guvusi 49 punktus, "Riga" komandai ir 48 punkti, "Auda" vienībai ir 38, "Liepājai" - 25, "Daugavpilij" - 23 punkti, "Super Nova" komandai - 21 punkts, "Jelgavai" - 19 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti un "Grobiņai" 16 punkti, bet Ogres "United" ir septiņi punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.