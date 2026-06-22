Dastijs Mejs.
Basketbols
Šodien 20:17
“Mavericks” pēc neveiksmīgas sezonas galvenā trenera amatā izvēlas Dastiju Meju
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Dalasas "Mavericks" vadīs šī gada Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempions Dastijs Mejs, vēsta ASV mediji.
49 gadus vecais Mejs pēdējos divus gadus vadījis Mičiganas Universitātes komandu "Wolverines", ar kuru šosezon uzvarēja NCAA meistarsacīkstēs.
Iepriekš sešus gadus Mejs bija Floridas Atlantijas universitātes komandas galvenais treneris. Pirms tam viņš strādāja koledžu basketbolā par trenera asistentu, kā arī pildīja dažādas lomas administrācijā.
Mejs pienākumus pārņems no Džeisona Kida, kurš no galvenā trenera amata tika atbrīvots maijā. Šosezon "Mavericks", aizvadot pirmo pilno sezonu bez Lukas Dončiča, pamatturnīru noslēdza ar bilanci 26-56 un neiekļuva izslēgšanas spēlēs.