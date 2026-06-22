Latvijas U-20 basketbolistes pārbaudes spēlē vēlreiz pārspēj Ukrainu
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase pirmdien Rīgā uzvarēja vienaudzes no Ukrainas arī otrajā no divām pārbaudes spēlēm.
Latvietes bija pārākas ar rezultātu 82:77 (22:16, 21:14, 17:27, 22:20).
Rezultatīvākā ar 18 punktiem bija Mila Luzgina, 15 punkti, 11 atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles bija Kitijai Muzikantei, 14+7 iekrāja Evelīna Otto, bet 12+5+5 - Anna Liepiņa.
Pretiniecēm 17 punktus guva Serafima Tiha.
Svētdien latvietes uzvarēja ar rezultātu 64:54.
Pirmajās pārbaudes spēlēs latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, līdzīgās spēlēs tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74).
Sagatavošanās posmā plānotas arī pārbaudes spēles ar Spānijas izlasi.
U-20 Eiropas čempionātu Latvijas komanda sāks B grupā Klaipēdā, spēļu secībā sacenšoties ar Zviedrijas (4. jūlijā), Vācijas (5. jūlijā) un Ungārijas (6. jūlijā) vienībām.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Sanija Brikmane ("Waterford", Īrija), Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska, Rūta Ricika, Patrīcija Drava (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova, Tamirise Simonova (abas - "Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Amanda Adamoviča ("Jaunatnes izlase"), Sindija Gabrāne ("Sigulda"/"Bertānu VBS"), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).