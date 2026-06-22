Ostapenko sāk zālāja turnīru sezonu ar pārliecinošu uzvaru Īstbornā
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien ar uzvaru sāka zālāja turnīru sezonu, gūstot panākumu Īstbornas "WTA 250" turnīra pirmajā kārtā.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 35. vietā un sacensībās ir izsēta ar trešo numuru, ar 6-2, 6-2 pārspēja britu sportisti Frančesku Džonsu (WTA 103.).
Otrās kārtas sasniegšana dod 30 WTA ranga punktus.
Abas tenisistes iepriekš kortā nebija tikušās.
Ostapenko otrajā kārtā tiksies ar kādu no Ungārijas tenisistēm - Pannu Udvardi (WTA 68.) vai Annu Bondari (WTA 74.).
Latvijas tenisiste Francijas atklātajā čempionātā cieta zaudējumu otrajā kārtā. Šosezon viņa ir svinējusi 17 uzvaras 30 mačos.
Arī Džonsa Parīzē zaudēja otrajā spēlē, bet jūnija sākumā uz zāles seguma cieta zaudējumu Londonas "WTA 500" sacensību pirmajā kārtā.
Viņa šosezon 24 cīņās ir tikusi pie desmit uzvarām.
Turnīra 2021. gada uzvarētāja Ostapenko nākamajā gadā tika līdz finālam, bet pērn cieta zaudējumu astotdaļfinālā. Latvijas tenisistei šī ir desmitā reize Īstbornas laukumos.
Īstbornas sacensības zāles seguma kortos beigsies sestdien.