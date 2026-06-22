Japānas futbola fani pēc Pasaules kausa spēles pārsteidz pasauli ar neparastu rīcību
Kamēr citi līdzjutēji pēc spēles dodas prom, Japānas futbola fani bieži paliek stadionā vēl kādu brīdi — nevis svinību dēļ, bet lai aiz sevis sakoptu tribīnes.
Ikreiz, kad notiek kāds liels sporta pasākums, internets no jauna atklāj vienu un to pašu aizkustinošo parādību — Japānas fanus, kuri pēc finālsvilpes paliek stadionā. Video, kas tagad izplatās sociālajos tīklos, redzams, kā Japānas fani pēc spēles FIFA Pasaules kausa futbolā izcīņā sakopj stadionu.
@aljazeeraenglish
Many Japanese fans stayed behind after celebrating their 4-0 victory over Tunisia, by collecting rubbish from the stands. The practice is known in Japan as gomi hiroi, which emphasises on taking responsibility for shared spaces.♬ original sound - Al Jazeera English
Daudziem cilvēkiem tas šķiet kā īpašs pilsoniskās atbildības piemērs, taču Japānā šāda rīcība bieži tiek uztverta kā kaut kas daudz ikdienišķāks — un dziļi iesakņots kultūrā. Aiz šiem virālajiem stadionu sakopšanas video slēpjas gadsimtiem sena filozofija, kas pazīstama kā Osoji. Tā ir tradīcija, kas atspoguļo Japānai raksturīgo uzsvaru uz tīrību, cieņu un kolektīvu atbildību.
Osoji, kas tulkojumā nozīmē “lielā tīrīšana”, ir tradicionāla japāņu paraža pirms Jaunā gada rūpīgi sakopt mājas, darbavietas un koplietošanas telpas. Šī tradīcija tiek ievērota jau gadsimtiem ilgi un balstās uz pārliecību, ka tīra vide palīdz sākt jauno gadu ar svaigu sajūtu.
Atšķirībā no ikdienas mājas darbiem Osoji nozīmē pamatīgu tīrīšanu arī tajās vietās, kurām gada laikā bieži netiek pievērsta uzmanība. Tā ir gan praktiska, gan simboliska rīcība, kas nozīmē attīrīšanos, atjaunošanos un gatavošanos jaunam sākumam.
Japānā Osoji nav tikai putekļu un nekārtības likvidēšana. Tā atspoguļo plašāku kultūras domāšanu, kurā tiek augstu vērtēta kārtība, harmonija un cieņa pret koplietošanas telpām.
Osoji pirmsākumi meklējami Heianas periodā no 794. līdz 1185. gadam, kad pilīs, svētnīcās un tempļos tika veikts rituāls, ko sauca par susuharai jeb “sodrēju slaucīšanu”. Vēlāk šī prakse izplatījās mājsaimniecībās un kļuva par visā valstī ievērotu gada nogales tradīciju.
Laika gaitā Osoji kļuva par kultūras praksi, kas sniedzas ārpus mājām un ietekmē arī to, kā daudzi japāņi izturas pret publiskām vietām.
Saikne starp Osoji un virālajiem stadionu tīrīšanas video ne vienmēr ir tieša, taču to pamatā esošās vērtības ir cieši saistītas.
Japānas futbola fani pirmo reizi plašu starptautisku uzmanību piesaistīja 1998. gada FIFA Pasaules kausa laikā, kad pēc spēlēm sakopa stadionus. Kopš tā laika šī tradīcija turpinājusies turnīros visā pasaulē, tostarp 2018. un 2022. gada Pasaules kausos, kā arī 2026. gada turnīrā.
Daudziem Japānas līdzjutējiem aiz sevis sakopt nav īpašs žests. Viņi to vienkārši uzskata par pareizu rīcību. Cilvēkus visā pasaulē pārsteidz tas, ka Japānas fani bieži savāc ne tikai savus atkritumus, bet arī tos, ko atstājuši citi. Šī filozofija neaprobežojas tikai ar stadioniem. Arī Japānas sporta komandas vairākkārt izpelnījušās starptautisku apbrīnu par to, ka pēc spēlēm atstāj ģērbtuves nevainojami tīras, nereti pievienojot ar roku rakstītas pateicības zīmītes mājiniekiem un organizatoriem.