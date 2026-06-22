“Riga” pirms starptautiskās sezonas papildina sastāvu ar Papadudi.
Futbols
Šodien 17:59
Latvijas čempione “Riga” papildina sastāvu ar Grieķijas vārtsargu Papadudi
Latvijas čempione futbolā "Riga" pastiprinājusi sastāvu ar grieķu vārtsargu Atanasi Papadudi, vēsta klubs.
22 gadus vecais Papadudis ir Grieķijas kluba Pirejas "Olympiacos" audzēknis.
"Olympiacos" sistēmā Papadudis B komandā aizvadīja kopumā 42 spēles un 17 mačos laukumu pameta bez ielaistiem vārtiem. 2024. gadā Papadudis bija "Olympiacos" galvenās komandas pieteikumā, kad grieķi uzvarēja UEFA Konferences līgā.
2024. gadā Papadudis parakstīja līgumu ar Kipras augstākās līgas klubu "Pafos". Pagājušajā gadā Papadudis kļuva par Kipras čempionu. "Pafos" sastāvā Papadudim bija sešas spēles.
"Riga" šovasar starptautisko sezonu sāks ar dalību UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā.