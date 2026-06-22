Bijušajai Vimbldonas čempionei Vondroušovai piespriež četru gadu diskvalifikāciju
Bijušajai Vimbldonas čempionei, Čehijas tenisistei Markētei Vondroušovai, par antidopinga noteikumu pārkāpumu piespriesta četru gadu diskvalifikācija, vēsta Starptautiskā Tenisa integritātes aģentūra (ITIA).
Pagājušā gada 3. decembrī plkst. 20 dopinga kontrole ieradās sportistes norādītajā vietā, lai veiktu dopinga pārbaudi, taču Vondroušova atteicās nodot analīzes.
Atteikšanās nodot analīzes ir pielīdzināma pārkāpumam par dopinga lietošanu, tādējādi viņai piemērota diskvalifikācija, kas noslēgsies 2030. gada 21. jūnijā.
26 gadus vecā tenisiste savā liecībā teica, ka stress un slikts psiholoģiskais stāvoklis, kā arī bažas par drošību bijuši par iemeslu viņas lēmumam. Tribunāls savā lēmumā ņēma vērā šo apstākli, kā arī dopinga kontroles darbinieka liecības un secināja, ka pierādījumi nesniedz pārliecinošu pamatojumu testa atteikumam.
Vondroušova 2023. gadā uzvarēja Vimbldonas čempionātā un rangā sasniedza sesto pozīciju. Čehiete turnīros nestartē kopš janvāra vidus.