Vācijas izlases aizsargam Šloterbekam traumas dēļ Pasaules kausa finālturnīrs ir beidzies.
Futbols
Šodien 16:44
Vācijas futbola izlase zaudē svarīgu aizsargu: Šloterbekam Pasaules kauss ir beidzies
Vācijas vīriešu futbola izlases centra aizsargam Niko Šloterbekam potītes traumas dēļ Pasaules kausa finālturnīrs ir beidzies.
Šloterbeks traumu guva sestdienas spēlē, kurā Vācija ar rezultātu 2:1 uzvarēja Kotdivuāru. 26 gadus vecajam futbolistam, iespējams, ir kreisās kājas potītes saites plīsums, kura ārstēšana prasīs vairākus mēnešus.
Ceturtdien E grupas pēdējā spēlē Šloterbeka vietā sākumsastāvā, visticamāk, būs Antonio Rīdigers, kurš komandas biedru nomainīja jau iepriekšējā mačā.
Pasaules kausa finālturnīra laikā izlasēm ir iespējas aizvietot tikai vārtsargus, nevis citu pozīciju spēlētājus.
Vācijas futbolisti jau nodrošinājuši vietu izslēgšanas turnīrā.