Divu latviešu pārstāvētā Foridas "Panthers" pastiprina savu triecienmaiņu
Latviešu Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Floridas "Panthers" maiņas darījumā nonācis Breidijs Tkačaks, kurš Floridas vienības rindās pievienosies brālim Metjū Tkačakam.
Maiņas darījumā Otavas "Senators" tika pie četrām drafta izvēlēm, no kurām divas ir šī gada drafta pirmās kārtas izvēles. Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā "Panthers" jau pirms vairākiem mēnešiem bija izlēmuši, ka vēlas kā savu pirmo izvēli iegūt drafta, viņuprāt, daudzsološāko aizsargu Albertu Šmitu, tomēr loterijā tikuši vien pie devītās izvēles un apzinoties, ka diez vai tik zemu sagaidīs latviešu aizsargu, tagad šīs izvēles tiesības ir aizmainījuši.
Breidijs Tkačaks iepriekšējās astoņas sezonas aizvadījis "Senators" rindās, pēdējās piecas no tām pavadot Otavas vienības kapteiņa lomā.
Viņš šosezon 60 regulārās sezonas spēlēs izcēlās ar 59 (22+37) rezultativitātes punktiem, bet Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā, kurā "Senators" ar 0-4 atzina Karolīnas "Hurricanes" pārākumu, palika bez punktiem.
THERE'S ANOTHER TKACHUK IN FLORIDA!! 😼— NHL (@NHL) June 21, 2026
Brady Tkachuk is joining the @FlaPanthers with his brother, Matthew!
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"Panthers" vienībā Breidijs Tkačaks pievienosies brālim Metjū Tkačakam, kurš Floridas komandas rindās spēlē kopš 2022. gada. Sagaidāms, ka abi tiks iespēlēti komandas vadošajā uzbrucēju trijniekā. Aizvadītajā sezonā "Panthers" ar 84 punktiem 82 spēlēs Austrumu konferencē ierindojās 14. vietā 16 komandu konkurencē un Stenlija kausa izcīņā neiekļuva.