Divu latviešu pārstāvētā Foridas "Panthers" pastiprina savu triecienmaiņu
Foto: ZUMAPRESS.com
Breidijs Tkačaks kopā ar ASV izlase februārī triumfēja Milānas olimpiskajās spēlēs.
Hokejs

Divu latviešu pārstāvētā Foridas "Panthers" pastiprina savu triecienmaiņu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latviešu Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Floridas "Panthers" maiņas darījumā nonācis Breidijs Tkačaks, kurš Floridas vienības rindās pievienosies brālim Metjū Tkačakam.

Divu latviešu pārstāvētā Foridas "Panthers" pastip...

Maiņas darījumā Otavas "Senators" tika pie četrām drafta izvēlēm, no kurām divas ir šī gada drafta pirmās kārtas izvēles. Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā "Panthers" jau pirms vairākiem mēnešiem bija izlēmuši, ka vēlas kā savu pirmo izvēli iegūt drafta, viņuprāt, daudzsološāko aizsargu Albertu Šmitu, tomēr loterijā tikuši vien pie devītās izvēles un apzinoties, ka diez vai tik zemu sagaidīs latviešu aizsargu, tagad šīs izvēles tiesības ir aizmainījuši.

Breidijs Tkačaks iepriekšējās astoņas sezonas aizvadījis "Senators" rindās, pēdējās piecas no tām pavadot Otavas vienības kapteiņa lomā.

Viņš šosezon 60 regulārās sezonas spēlēs izcēlās ar 59 (22+37) rezultativitātes punktiem, bet Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā, kurā "Senators" ar 0-4 atzina Karolīnas "Hurricanes" pārākumu, palika bez punktiem.

"Panthers" vienībā Breidijs Tkačaks pievienosies brālim Metjū Tkačakam, kurš Floridas komandas rindās spēlē kopš 2022. gada. Sagaidāms, ka abi tiks iespēlēti komandas vadošajā uzbrucēju trijniekā. Aizvadītajā sezonā "Panthers" ar 84 punktiem 82 spēlēs Austrumu konferencē ierindojās 14. vietā 16 komandu konkurencē un Stenlija kausa izcīņā neiekļuva.

Tēmas

Floridas "Panthers"NHLKarolīnas "Hurricanes"Metjū TkačaksOtavas SenatorsAlberts ŠmitsUvis Jānis BalinskisSandis Vilmanis

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