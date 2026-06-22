Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko WTA rangā atgūst trīs pozīcijas
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā pakāpusies par trīs vietām un ierindojas 35. pozīcijā.
Aizvadītajā nedēļā Ostapenko turnīros nespēlēja, bet šonedēļ sacentīsies Īstbornas "WTA 250" turnīrā, pirmās kārtas maču ar britu sportisti Frančesku Džonsu aizvadot pirmdien.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja atguvusi vienu pozīciju un ir 102. vietā, kamēr karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova zaudējusi vienu pozīciju (285.). Beatrise Zeltiņa ir par 13 vietām augstāk (516.), Adelīna Lačinova ir par vienu pozīciju augstāk (651.), bet Sabīne Rutlauka pakāpusies vēl par piecām vietām uz 738. pozīciju, kas ir viņas karjeras rekords. Kamilla Bartone ir par sešām pozīcijām augstāk (802.), Diāna Marcinkēviča zaudējusi 11 vietas (836.), Elzai Tomasei padevies sešu vietu kāpums (872.), Daniela Vismane atguvusi četras pozīcijas (1111.), bet Daniela Dārta Feldmane atkāpusies par desmit ailītēm (1306.).
Ranga pirmajā devītniekā izmaiņu nav un līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, poliete Iga Švjonteka, ceturtā ir amerikāniete Džesika Pegula, piektā - krieviete Mirra Anderejeva, sesto vietu ieņem amerikāniete Amanda Aņisimova, kurai seko tautiete Korija Gofa, astotajā vietā atrodas ukrainiete Elina Svitoļina, devīto vietu ieņem kanādiete Viktorija Mboko. Trīs vietu kāpums padevies čehietei Lindai Noskovai, kura noslēdz pirmo desmitnieku.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā desmito vietu, Semeņistaja atkāpusies par vienu pozīciju (170.), Zeltiņa savu pozīciju nav mainījusi (419.), par sešām ailītēm pakāpusies Sevastova (498.), bet trīs vietas zemāk ir Tomase (563.). Rangā ārpus labāko sešsimtnieka ir vēl desmit Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.