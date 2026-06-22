Ēģiptes futbolisti svin savu pirmo uzvaru Pasaules kausā, apspēlējot Jaunzēlandi
Ēģiptes futbolisti svētdien Vankūverā izcīnīja savu vēsturē pirmo uzvaru Pasaules kausa finālturnīrā.
G grupas mačā ēģiptieši ar 3:1 (0:1) apspēlēja Jaunzēlandi. Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm jaunzēlandiešus vadībā izvirzīja Fins Surmans, kurš ar galvu raidīja bumbu vārtos pēc stūra sitiena izspēles.
Otrā puslaika ievadā rezultātu izlīdzināja Mostafa Ziko, bet vēl nepilnas desmit minūtes vēlāk pēc viņa piespēles Ēģipti vadībā izvirzīja Mohameds Salāhs. Pamatlaika izskaņā Ēģiptes pārsvaru vēl dubultoja Trezegē, kurš nogādāja bumbu pretinieku vārtos pēc Salāha izpildītā stūra sitiena.
Jau ziņots, ka svētdien vēl G grupā Beļģija un Irāna cīnījās bezvārtu neizšķirti 0:0. Pēc divām spēļu kārtām G grupā Ēģiptei ir četri punkti, pa diviem punktiem ir Irānai un Beļģijai, bet Jaunzēlandei ir viens punkts.
Savukārt H grupas mačā, kas norisinājās Maiamigārdensā, Urugvaja ar 2:2 (2:1) cīnījās neizšķirti ar Kaboverdi. Pirmā puslaika vidū Kaboverdes labā vārtus guva Kevins Lenini, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu pēc brīvsitiena. Tikmēr pirmā puslaika izskaņā Urugvajieši atspēlējās un pārņēma vadību. Vispirms Maksimiljano Arauho bija pirmais pie atlēkušās bumbas un no tuvas distances to nogādāja kaboverdiešu vārtos, panākot neizšķirtu, bet kompensācijas laika sestajā minūtē Agustīns Kanobjo, kurš bija precīzs pēc Arauho centrējuma.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 16 minūtēm Kaboverde izlīdzināja rezultātu pēc tam, kad uz maiņu nākušais Helio Varela izmantoja pretinieku vārtsarga izgājienu ārpus soda laukuma un veiksmīgi viņu apspēlēja, nogādājot bumbu tukšos vārtos.
G grupas pirmajā otrās kārtas spēlē Spānija ar 4:1 pārspēja Saūda Arābiju. Pēc divām spēļu kārtām G grupā Spānijai ir četri punkti, pa diviem punktiem ir Urugvajai un Kaboverdei, bet vienu punktu izcīnījusi Saūda Arābija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.