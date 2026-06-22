18 gadus vecais basketbola talants Gunārs Grīnvalds: Žests, ka mani uzaicina uz pieaugušo izlasi, ir patīkams
Basketbolistam Gunāram Grīnvaldam izsaukums uz Latvijas vīriešu izlasi ir patīkams žests no komandas, sarunā ar žurnālistiem uzsvēra 18 gadus vecais uzbrucējs.
Grīnvalds iekļauts valstsvienības kandidātu sarakstā pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma spēlēm. Savus komandas biedrus izlasē viņš izcēla kā izpalīdzīgus basketbolistus, kas dalās ar padomiem.
"Žests, ka mani uzaicina uz pieaugušo izlasi, ir patīkams. Šeit iegūšu pieredzi un varēšu trenēties kopā ar tiem džekiem, kurus pirms tam vēroju televizorā," uzsvēra basketbolists.
Iepriekšējos piecus gadus Madrides "Real" sistēmā pavadījušais Grīnvalds sevi raksturo kā basketbolistu, kuram patīk spēlēt komandas spēli. "Man patīk izpildīt tālmetienus, spēlēt agresīvi, strādāt aizsardzībā un cīnīties par atlēkušajām bumbām, kā arī patīk iet uz grozu uzbrukumā un gūt punktus," uzsvēra Grīnvalds.
Uz Spāniju Grīnvalds pārcēlās 13 gadu vecumā kopā ar vecākiem, tāpēc ļoti novērtē viņu artavu savā izaugsmē. "Ģimene mani ļoti mīl un atbalsta visā ceļā, jo ne tikai es aizbraucu uz Spāniju un Madridi, bet arī viņi pārvācās kopā ar mani. Nodzīvojām tur tos piecus gadus. Bez viņiem es nebūtu tur, kur esmu tagad," atklāja Grīnvalds.
Sezonas sākumā Grīnvalds debitēja "Real" pirmajā komandā, tiekot arī pie simboliska spēles laika ULEB Eirolīgā un Spānijas augstākajā līgā.
"Real" pirmā komanda, kas ir viena no spēcīgākajām Eiropā, viņu uzņēmusi draudzīgi, un jaunajam basketbolistam neesot bijusi vientuļā vilka sajūta.
"Pirmssezonā bijām vairāki no jaunatnes komandas, kas trenējās pie pirmās komandas. Ik pa nedēļai, pa treniņam spēlētāji atgriezās trenēties pie jaunatnes komandas. Beigās paliku es, pavadot tur apmēram divus mēnešus. Kāpēc tas tā notika? Tāpēc, ka es ļoti labi runāju spāņu valodā un varēju saprasties ar komandas biedriem. Sapratu, ko treneris no manis grib un ātrāk piešāvos pie viņu spēles, kā arī treniņos parādīju, ka varu sisties ar džekiem un būt laukumā ar viņiem," stāstīja Grīnvalds.
Ar "Real" jaunatnes komandām latvietis kļuva par Spānijas U-18 un U-22 čempioni, bet Jaunatnes Eirolīgas finālā zaudēja "Barcelona" akadēmijas jauniešiem.
"Pret Barselonas jauniešiem vienmēr ļoti grūti spēlēt, ļoti fiziski džeki. Garajā galā viņi bija lielāki un stiprāki par mums. Uz beigām arī nogurums bija no visa turnīra. Man šķiet, ka nedaudz palaidāmies, un vajadzēja beigās agresīvāk nospēlēt," secināja Grīnvalds.
Nākamajā sezonā Grīnvalds pārstāvēs Kalifornijas Universitātes (UCLA) komandu "Bruins", spēlējot Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmajā divīzijā. Grīnvalds līdz šim ASV nav bijis.
"Ļoti augsts basketbola līmenis. Tā ir vieta, kur attīstīties, dabūt izglītību un, protams, vēl nopelnīt arī kādu dzeramnaudu," par priekšrocībām spēlēt NCAA teica Grīnvalds. Jaunatnes Eirolīgas finālturnīrā latviešu uzbrucējs četros mačos vidēji 26 minūtēs guva 13,2 punktus, izcīnīja 3,8 atlēkušās bumbas un pārtvēra 1,8 bumbas.