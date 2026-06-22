Sensacionālā debitante Kaboverde šokē arī divkārtējo pasaules čempioni Urugvaju
Pēc sensacionālā neizšķirta pret vienu no turnīra galvenajām favorītēm Spāniju debitante Kaboverde turpināja Pelnrušķītes cienīgo ceļu, apturot arī Pasaules kausa izcīņas H grupas otro favorīti Urugvaju.
Debitanti izvirzījās vadībā 21. minūtē ar Kevins Pinas tālšāvienu cauri Urugvajas sienas vidum, taču pirmā puslaika beigās divkārtējā pasaules čempione (tiesa, tālajā 1930. un 1950. gadā!) ar Maksi Arauho un Agustina Kanobio pūlēm izvirzījās vadībā 2:1.
Kaut gan Urugvajai bija liels pārsvars, Kaboverde izmantoja favorītu rupju kļūdu aizsardzībā, kad 61. minūtē Matiass Olivera raidīja bumbu savā soda laukumā, taču nepamanīja Heliu Varelu, kurš pārtvēra bumbu, apspēlēja vārtsargu un raidīja to tukšos vārtos.
Urugvaja bija ļoti tuvu uzvaras vārtu guvumam, taču Federiko Valverdes precīzais sitiens netika ieskaitīts aizmugures stāvokļa dēļ, bet kompensācijas laikā abām komandām bija iespējas izraut uzvaru, tomēr tas neizdevās, un spēle noslēdzās neizšķirti 2:2.
Pēc divām spēļu kārtām H grupā otrajā vietā esošajai Urugvajai un trešajā vietā esošajai Kaboverdei ir pa diviem punktiem, un abas komandas joprojām saglabā izredzes kvalificēties izslēgšanas spēlēm. Līderei Spānijai ir četri punkti, bet grupu noslēdz Saūda Arābija ar vienu punktu. 27. jūnijā plkst. 3.00 pēc Latvijas laika Kaboverde var nokārtot vēsturisko ceļazīmi spēlē pret Saūda Arābiju, kamēr milžu cīņā tiksies Spānija un Urugvaja, un neveiksmes gadījumā dienvidamerikāņi riskē palikt aiz borta.