Beļģija mazākumā bombardē Irānas vārtus, taču spiesta samierināties ar otro neizšķirtu
Beļģijas futbolisti svētdien Inglvudā palika mazākumā un spēlēja neizšķirti 0:0 ar Irānu Pasaules kausa finālturnīra G grupas spēlē. Par spīti mazākumam, beļģi 23 reizes sita pa pretinieku vārtiem, vairāk nekā trīs reizes biežāk salīdzinājumā ar irāņiem, taču pārspēt vārtsargu viņiem neizdevās.
25. minūtē irānis Mehdi Taremi pēc brīvsitiena raidīja bumbu vārtu apakšējā labajā stūrī, taču videoatkārtojums liecināja, ka bija aizmugure, un vārti netika ieskaitīti. 59. minūtē beļģis Maksims de Keipers tika pie sitiena no vārtsarga laukuma līnijas, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, taču Irānas vārtsargs Alireza Beiranvands spēja bumbu atvairīt.
66. minūtē Beļģijas izlase palika mazākumā. Aizsargs Natans Ngoī mēģināja atspēlēt bumbu vārtsargam Tibo Kurtuā, taču piespēles bija par vāju, un viņš neatļauti kavēja Taremi izrāvienu vienatnē ar Kurtuā.
Vārtu gūšanas momenti atlikušajā laikā bija abām komandām, bet teicami spēlēja abi vārtsargi.
G grupā pirms svētdienas cīņām nevienai no komandām nebija uzvaru - neizšķirts tika fiksēts Jaunzēlandes un Irānas spēlē (2:2), kā arī Beļģijas un Ēģiptes mačā (1:1).
Jau ziņots, ka pirmajā svētdienas cīņā Atlantā Spānija ar 4:0 sagrāva Saūda Arābijas izlasi.
Plkst. 1.00 naktī pēc Latvijas laika Maiamigārdensā notiks H grupas spēle ar Kaboverdes un Urugvajas dalību, bet plkst. 4 Vankūverā G grupā laukumā dosies Jaunzēlande un Ēģipte.
Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.