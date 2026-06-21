Ojārs Siliņš
Basketbols
Šodien 22:59
Ojārs Siliņš palīdz Varšavas "Legia" triumfēt Polijas čempionātā
Latvijas basketbolists Ojārs Siliņš svētdien guva piecus punktus, bet Varšavas "Legia" savā laukumā uzvarēja Polijas čempionātā. "Legia" ar 78:70 (17:19, 29:19, 20:23, 12:9) pārspēja Zelona Guras "Zastal", sērijā uzvarot ar 4-3.
Siliņš 20 minūtēs un 51 sekundē laukumā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem un vienu no četriem tālmetieniem, kā arī sakrāja rezultatīvu piespēli, četras personiskās piezīmes, +/- rādītāju +11 un efektivitātes koeficientu viens.
"Legia" komandā 15 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Andžejs Pluta, bet pa 11 punktiem guva Reiss Tompsons, kura kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, un Dominiks Brūtons, kurš sakrāja arī piecas rezultatīvas piespēles.
Viesiem pa desmit punktiem guva Šavons Lūiss, Džeivons Mosmers un Andžejs Mazurčaks.
"Legia" bija pirmā arī Polijas čempionāta pamatturnīrā.