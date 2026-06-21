Beļģijas uzbrucējs Dokū vēlas pamest izlasi, lai būtu klāt pirmdzimtā dzemdībās, un saņem negaidītu reakciju
Beļģijas izlases uzbrucējs Žeremī Dokū paziņojis par vēlmi Pasaules kausa izcīņas laikā atstāt izlases nometni, lai būtu kopā ar savu sievu pirmā bērna piedzimšanas brīdī. Reakcija izrādījusies neviennozīmīga.
Dokū sievai Širīnai dzemdības paredzētas jūlija otrajā nedēļā, un futbolists plāno atgriezties mājās pat tādā gadījumā, ja Beļģijas izlase joprojām pretendētu uz medaļām. Tobrīd turnīrs būtu sasniedzis ceturtdaļfināla stadiju.
“Tas ir mans pirmais bērns, tāpēc es noteikti vēlos būt klāt,” aģentūrai “Reuters” pavēstīja 24 gadus vecais Mančestras “City” uzbrucējs. “Ja man jautā, ko es gribu, es atbildu — neviens nevēlas palaist garām sava pirmdzimtā piedzimšanu. Taču arī zinu arī to, ka futbolā jāņem vērā daudzi citi aspekti.” Viņš pauda pārliecību, ka federācija atbalsta savus spēlētājus un izprot viņu situāciju.
Pavisam negaidīti, Doku saņēma asu kritiku … no sievietēm, vēsta BBC. “L'Equipe” kanāla raidījumu vadītāja Frānsa Pjerona nopēla viņa lēmumu, jaunā tēva klātbūtni dzemdībās nosaucot par “pilnīgi lieku”. “Pasaules kauss ir neticams prieks,” viņa paziņija ierakstā, kas publicēts šī Francijas sporta izdevuma “Facebook” lapā. “Simtiem futbolistu būtu gatavi uz pilnīgi visu, lai būtu tavā vietā. Iespējams, šāda iespēja tev dzīvē vairs nekad neatkārtosies. Tu piepildi savu bērnības sapni, bet gatavojies no tā visa atteikties, lai būtu klāt sava bērna piedzimšanā – atvainojiet par izteicienu, taču tas ir nepatīkams brīdis, kurā tēvs ir pilnīgi lieks.”
Par laimi, nebūt ne visi uzskata kā Pjerona, un Dokū saņēmis plašu atbalstu sociālajos tīklos. Viņu aizstāvēja arī bijušais bokseris Brahims Aslūms, kurš 2000. gada Sidnejas olimpiskajās spēlēs Francijai izcīnīja zelta medaļu vieglākajā svara kategorijā. “Bērns ir visa tava dzīve. Pasaules kauss būs beidzies, kad tas beigsies,” viņš paziņoja.
Vēlāk sestdien Pjrona savā “X” kontā publicēja paziņojumu, kurā centās paskaidrot savus izteikumus un atvainojās tiem, kurus tie aizvainojuši. “Es paudu personīgu viedokli asas diskusijas kontekstā,” viņa rakstīja. “Es saprotu, ka tas dažus varēja šokēt, sāpināt vai aizskart, un par to atvainojos. Mans nodoms nekad nav bijis noniecināt tēvu vietu un lomu līdzās savai partnerei un bērnam.”
Sestdien Beļģijas Futbola federācija apstiprināja, ka Dokū slimības dēļ izlaidīs komandas otro Pasaules kausa grupu turnīra spēli pret Irānu, kas sākās šovakar plkst. 22.00 pēc Latvijas laika. Pirmajā spēlē Beļģija bija spiesta samierināties ar neizšķirtu 1:1 pret Ēģipti.