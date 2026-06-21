Pauls Jonass izcīna desmito vietu MXGP posmā Itālijā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien Itālijā pasaules čempionāta motokrosā devītā posma otrajā braucienā MXGP klasē finišēja astotais, divu braucienu summā ieņemot desmito vietu, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis finišēja desmitajā un Kārlis Alberts Reišulis - 13. vietā.
Jonass braucienu sāka desmitajā vietā, trešajā aplī pakāpjoties vietu augstāk, bet 15. aplī pārvietojoties uz astoto vietu.
Uzvaru braucienā izcīnīja slovēnis Tims Gajsers, kurš Jonasu pārspēja par 29,119 sekundēm. Otrais finišēja nīderlandietis Džefrijss Herlingss (+6,941), bet trešais - beļģis Lukass Kūnens (+13,334).
Jau ziņots, ka pirmajā braucienā Jonass finišēja desmitais. Uzvaru izcīnīja Herlingss, bet cīņā par otro vietu francūzis Maksims Reno pārspēja Kūnenu.
Itālijas posmā uzvaru ar 47 punktiem izcīnīja Herlingss, otrais ar 40 punktiem bija Kūnens, bet trešais ar 37 punktiem - Reno.
Jonass ar 24 punktiem ieņēma desmito vietu.
Kopvērtējumā pēc deviņiem posmiem līderis ar 449 punktiem ir Kūnens, 393 punkti ir Herlingsam, bet 347 punkti - francūzim Romēnam Fevram.
Jonass ar 200 punktiem ieņem desmito vietu.
MX2 klasē J. Reišulis pirmos desmit apļus pabeidza sestajā vietā, taču līdz finišam atkāpās līdz devītajai vietai. K. Reišulis pēc desmitās vietas pirmajā aplī devītajā aplī tika līdz astotajai vietai, bet līdz brauciena beigām atkāpās līdz desmitajai vietai.
Uzvaru braucienā izcīnīja DĀR sportists Kemdens Maklelans, apsteidzot beļģus Sašu Kūnenu un Liamu Evertsu.
Jau ziņots, ka pirmajā braucienā J. Reišulis ieņēma astoto un K. Reišulis - 14. vietu.
Itālijas "Grand Prix" vērtējumā uzvaru ar 44 punktiem svinēja Kūnens, apsteidzot spāni Gijemu Farresu ar 41 punktu un Maklelanu ar 39 punktiem.
J. Reišulis ar 25 punktiem ieņēma desmito un K. Reišulis ar 18 punktiem - 13. vietu.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc deviņiem posmiem līderis ar 431 punktu ir Kūnens, 390 punkti ir Farresam un 373 - Maklelanam.
Jānis un Kārlis Reišuļi ar attiecīgi 310 un 244 punktiem ieņem septīto un astoto vietu.
Pasaules čempionātā šosezon ir 20 posmi.