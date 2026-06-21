Pēc pazemojuma pirmajā spēlē Spānija izgāž niknumu uz Saūda Arābiju
Saniknoti pēc šokējošā neizšķirta pret debitanti Kaboverdi, Spānijas futbolisti svētdien Atlantā izcīnīja pārliecinošu uzvaru Pasaules kausa finālturnīra H grupas spēlē, ar 4:0 (3:0) sakaujot Saūda Arābijas izlasi.
Desmitajā minūtē savus pirmos vārtus Pasaules kausa finālturnīros guva Lamins Jamals, kurš pēc Mikela Ojarsabala piespēles no tuva attāluma raidīja bumbu vārtos - 1:0 Spānijas labā.
21. minūtē pēc Emerika Laportes piespēles 2:0 panāca Ojarsabals, bet vēl pēc trim minūtēm Ojarsabals pēc Dani Olmo piespēles ar galvu guva savus otros vārtus mačā - 3:0. 36. minūtē Ojarsabals norībināja pretinieku vārtu pārliktni.
49. minūtē rezultāts tapa 4:0. Pēc stūra sitiena izspēles no kreisās puses un aizsarga Marka Kukureljas sitiena no vārtsarga laukuma kreisā stūra, neapstādinot bumbu, to atvairīja vārtsargs Mohammeds Uvaiss, taču bumba trāpīja aizsargam Hasanam Tambakti un ielidoja vārtu labajā stūrī.
Spēles kompensācijas laikā Ferrans Torress no tuva attāluma vēlreiz raidīja bumbu Saūda Arābijas izlases vārtos, taču pēc videoatkārtojuma noskatīšanās vārti netika ieskaitīti aizmugures dēļ.
H grupas pirmās spēles noslēdzās neizšķirti - Spānija un Kaboverde savstarpējā mačā vārtus neguva, bet Urugvaja un Saūda Arābija spēli noslēdza ar rezultātu 1:1.
Plkst. 22 Inglvudā G grupā tiksies Beļģija un Irāna, plkst. 1 Maiamigārdensā notiks H grupas spēle ar Kaboverdes un Urugvajas izlašu dalību, bet plkst. 4 Vankūverā G grupā laukumā dosies Jaunzēlande un Ēģipte.
Pasaules kausa spēļu tiešraides translē televīzijas kanāls TV6 un "Go3 Sport" kanāli.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.