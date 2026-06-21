Čempione "Riga" grauj "Liepāju" un kļūst par Latvijas futbola virslīgas līderi
"Riga" svētdien savā laukumā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 19. kārtas mačā sagrāva "Liepāju", pakāpjoties uz pirmo vietu turnīra tabulā. "Riga" uzvarēja ar rezultātu 4:0 (3:0).
Astotajā minūtē Andress Salasars ātrajā uzbrukumā pa kreiso laukuma malu apsteidza Džibrilu Geji un no vārtsarga laukuma stūra raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0 "Riga" labā. 27. minūtē rezultāts tapa 2:0. Pēc Salasara centrējuma no kreisās puses Geje savā soda laukumā nospēlēja ar roku, un Muhameds Badamosi no 11 metru atzīmes ar sitienu vārtu labajā stūrī Rīgas komandas pārsvaru dubultoja.
34. minūtē pēc rikošeta bumba viesu soda laukumā nonāca pie Zinedīna Ulada, kurš no tuva attāluma to raidīja vārtos - 3:0. 77. minūtē 4:0 no soda laukuma vidus ar sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī panāca Orlando Kalderons.
"Riga" vienīgo zaudējumu turnīrā piedzīvoja pirmajā kārtā mačā ar "Liepāju" (0:1). Pēdējā kārtā ar 2:1 tika pieveikta līdere RFS.
"Liepāja" pēc divām uzvarām pēdējā cīņā ar 0:1 piekāpās "Grobiņai". Liepājniekiem nevarēja spēlēt uz spēli diskvalificētais Fellipe Kardosu. Pēc zaudējuma liepājniekiem pirmajā riņķī otrajā "Riga" revanšējās ar 1:0.
Jau ziņots, ka sestdien "Daugavpils" komanda mājās ar 1:0 uzvarēja "Grobiņu", bet svētdien "Super Nova" savā laukumā ar 0:2 piekāpās "Auda" vienībai, un "Jelgava" mājās ar 4:1 sagrāva "Tukums 2000" vienību.
Pirmdien RFS "LNK Sporta parks" dabīgajā laukumā turnīra tabulas pretējos polos esošo komandu cīņā tiksies ar "United".
19 spēlēs "Riga" komandai ir 48 punkti, bet 18 spēlēs RFS ir izcīnījusi 46 punktius. 19 mačos "Auda" vienībai ir 38, "Liepājai" - 25, "Daugavpilij" - 23 punkti, "Super Nova" komandai - 21 punkts, "Jelgavai" - 19 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti un "Grobiņai" 16 punkti, bet Ogres "United" ir septiņi punkti 18 spēlēs.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.