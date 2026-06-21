Valters Kreišs (foto: Scanpix / AP)
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Šodien 20:33
Kārtslēcējs Valters Kreišs ar 5,50 metriem izcīna piekto vietu Vācijā
Latvijas sportists Valters Kreišs svētdien Vācijas pilsētā Esenē Pasaules Vieglatlētikas kontinentālās tūres sudraba ranga sacensībās kārtslēkšanā izcīnīja piekto vietu.
Kreišs ar pirmo piegājienu pārvarēja latiņu 5,50 metru augstumā, nākamo augstumu 5,60 metri izlaida, bet trīs mēģinājumi 5,68 metru augstumā bija nesekmīgi, ieņemot piekto vietu desmit sportistu sacensībās.
Četri kārtslēcēji pārvarēja 5,60 metru augstumu. Ar pirmo lēcienu pārvarot šo augstumu, pirmo vietu ieņēma beļģis Ilio Filtjenss un otro - ukrainis Oleksandrs Onufrijevs. Trešais ar sekmīgu lēcienu otrajā mēģinājumā bija portugālis Pedru Buaru, bet ceturtais finišēja amerikānis Trejs Outss, kurš latiņu pārvarēja ar trešo mēģinājumu.