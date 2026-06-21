Toms Skujiņš izcīna desmito vietu viendienas velobraucienā Andorā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien Andorā finišēja desmitais viendienas velobraucienā "Andorra MoraBanc Classica" (UCI kat. 1.1), bet uzvaru svinēja britu sportists Toms Pidkoks.
Riteņbraucēji svētdien mēroja 125 kilometrus ar vienu augstākās kategorijas, vienu pirmās un diviem otrās kategorijas kāpumiem, trim starpfinišiem un vienu bruģa sektoru.
Uzvaru svinēja Pidkoks ("Pinarello Q36.5"), kurš finišēja trīs stundās 42 minūtēs un 25 sekundēs. Viņš par divām sekundēm apsteidza Skujiņa komandas biedru spāni Karlosu Veronu un par desmit sekundēm - amerikāni Sepu Kasu ("Team Visma/Lease a Bike") un uzvarētāja komandas biedru austrālieti Krisu Hārperu, trešo vietu izcīnot Kasam.
Skujiņš tāpat kā lielākā daļa sportistu finišēja vienatnē, ieņemot desmito vietu 128 riteņbraucēju konkurencē un uzvarētājam zaudējot minūti un 35 sekundes.
Par sniegumu svētdien latvietis nopelnīja 20 UCI punktus.
"Andorra MoraBanc Classica" notika otro reizi. Pirms gada uzvaru svinēja dānis Matiass Skelmose.