Latvijas basketbola zvaigzne Šmits atklāj, ko jaunais galvenais treneris Gailītis grib no izlases
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Jānis Gailītis no spēlētājiem sagaida ātru un fizisku basketbolu, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības uzbrucējs Rolands Šmits.
Svētdien Latvijas izlase aizvadīja pirmo treniņu galvenā trenera Gailīša vadībā. Gailītis jau pirms tam bija strādājis izlasē kā asistents, līdz ar to nacionālās valstsvienības spēlētājiem viņa prasības nav svešas.
"Nekas jauns nav, tikai tagad viņš ir galvenais treneris. Viņam ļoti uzticos, līdz ar to domāju, ka viss būs labi. Pēc pirmā treniņa grūti ko spriest, bet treneris grib ātru un fizisku basketbolu. Tas arī mums būs jādara," secināja Šmits.
Kā uzsvēra basketbolists, pēc sezonas Turcijas komandā Stambulas "Anadolu Efes" viņam nav veselības problēmu, kas liegtu palīdzību izlasei tuvākajās spēlēs.
"Pagaidām viss ir kārtībā, arī visu sezonu tā bija. Ceru, ka tas tā arī ilgi turpināsies," pauda Šmits.
"Anadolu Efes" šajā sezonā Eirolīgā ieņēma pirmspēdējo vietu, bet Turcijas čempionātā apstājās pusfinālā.
"Bija ļoti grūta sezona, taču kādreiz jābūt arī tādām sezonām," teica Šmits, kuraprāt kluba lēmums neturpināt sadarbību ar viņu šķitis loģisks. "Nespēlējām, kā vajadzēja spēlēt. Baigi par to nepārdzīvoju, tāds ir sports."
Šobrīd 30 gadus vecais basketbolists ir bez kluba, taču sagaida, ka ar aģentu izdosies atrast labu piedāvājumu.
"Mēģināsim atrast pēc iespējas labāko variantu. Man šobrīd ir galvenais, lai ģimene dzīvotu kopā ar mani, jo iepriekšējos divus gadus tā nesanāca. Tas bija grūts posms," atklāja Šmits.
Jūlijā Latvijas izlase aizvadīs 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma atlikušās divas spēles, bet pirms tam nākamnedēļ būs divi pārbaudes mači.