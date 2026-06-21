"Jelgava" izkļūst no bīstamās zonas Latvijas futbola virslīgā
"Jelgava" svētdien savā laukumā svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 19. kārtas mačā un pameta pārspēļu zonu. "Jelgava" ar 4:1 (1:0) sagrāva mazākumā palikušo "Tukums 2000" komandu.
Mača 34. minūtē pēc Miloša Pudila centrējuma soda laukumā uz vārtu priekšu Maksims Semeško ar galvu raidīja bumbu tīklā un panāca 1:0 jelgavnieku labā.
54. minūtē viesi palika mazākumā, laukuma vidū noteikumus pret Emīlu Šmauksteli pārkāpjot un sarkano kartīti saņemot Kristeram Volkovam.
58. minūtē rezultāts pēc ātrā uzbrukuma kļuva 2:0. Šmaukstelis viesu soda laukumā atspēlēja bumbu atpakaļ Pudilam, kurš to raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī. Viesu vārtsargs Ivans Baturins bumbu aizskāra, bet atvairīt nespēja.
65. minūtē rezultāts kļuva graujošs. Pēc vēl vienas rezultatīvas Šmauksteļa piespēles vārtus ar sitienu vārtu vidū, noķerot pretkustībā Baturinu, guva Armands Pētersons - 3:0.
70. minūtē Roberts Meļķis ar atkārtotu sitienu no soda laukuma vidus panāca 4:0. Baturins bumbu skāra, taču tā iekūleņoja vārtu labajā apakšējā stūrī.
87. minūtē ātrajā uzbrukumā pēc 84. minūtē laukumā nākušā Kristapa Kļaviņa piespēles pa zemi no labās puses Džozefs Ede apsteidza 78. minūtē uz maiņu laukumā nākušo mājinieku aizsargu Ivanu Smirnovu un panāca 1:4.
Jau ziņots, ka svētdien "Auda" viesos ar 2:0 uzvarēja "Super Nova" komandu.
Vēl svētdien, plkst. 18, "Riga" mājās spēlēs ar "Liepāju".
Sestdien "Daugavpils" komanda savā laukumā ar 1:0 uzvarēja "Grobiņu".
Pirmdien "LNK Sporta parks" dabīgajā laukumā turnīra tabulas pretējos polos esošo komandu cīņā RFS tiksies ar Ogres "United".
Pēc 18 spēlēm RFS ir 46, "Riga" komandai - 45 punkti, "Auda" vienībai - 38 punkti 19 spēlēs, bet "Liepājai" - 25 punkti 18 cīņās. 19 cīņās "Daugavpilij" ir 23 punkti, "Super Nova" komandai - 21 punkts, "Jelgavai" - 19 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti un "Grobiņai" 16 punkti, bet Ogres "United" ir septiņi punkti 18 spēlēs.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.