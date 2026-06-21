Panamas jaunais snaiperis Vergara atvadās no Latvijas, gūstot kārtējos vārtus "Audas" uzvarā pār "Super Nova"
Panamiešu uzbrucējs Hosue Vergara svētdien, aizvadot savu pēdējo spēli Latvijas futbola virslīgā, guva vārtus un palīdzēja "Audai" 19. kārtas mačā viesos ar 2:0 (0:0) pārspēt "Super Nova" komandu.
Vergara karjeru turpinās Beļgijas augstākās līgas klubā "Gent". 18 gadus vecais Panamas uzbrucējs šosezon virslīgā 18 mačos guva 14 vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles.
Vergaram jau 23. minūtē bija iespēja panākt 1:0, taču "Super Nova" vārtsargs Sergejs Vilkovs tvēra bumbu pēc pretinieka izpildītā 11 metru soda sitiena.
Tomēr 50. minūtē pēc Bartlemeja Djedjū piespēles Vergara raidīja bumbu vārtos un izvirzīja viesus vadībā. Puslaika otrajā pusē, 71. minūtē, Kaders Konē pretinieku nepiesegts vēlreiz ieraidīja bumbu "Super Nova" vārtos.
Vēl svētdien "Jelgava" savā laukumā tiksies ar "Tukums 2000" vienību, bet "Riga" mājās spēlēs ar "Liepāju".
Sestdien "Daugavpils" komanda mājās ar 1:0 uzvarēja "Grobiņu".
Pirmdien RFS "LNK Sporta parks" dabīgajā laukumā turnīra tabulas pretējos polos esošo komandu cīņā tiksies ar Ogres "United".
Pēc 18 kārtām RFS ir 46 punkti, "Riga" komandai - 45, "Auda" vienībai - ir 38 punkti 19 spēlēs, bet "Liepājai" - 25 punkti 18 cīņās. "Daugavpilij" ir 24 punkti 19 mačos, 18 spēlēs "Super Nova" komandai ir 20 un "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti, "Grobiņa" 19 cīņās un "Jelgava" 18 mačos ir sakrājušas pa 16 punktiem, bet Ogres "United" ir septiņi punkti 18 spēlēs.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.