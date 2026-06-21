Marks Markess turpina uzvaru gājienu "MotoGP" posmos
Spānijas motosportists Marks Markess svētdien izcīnīja uzvaru motošosejas pasaules čempionāta sezonas devītā posma - Čehijas "Grand Prix" - prestižākās "MotoGP" klases sacensībās, tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.
No pirmās vietas sacīksti sāka japānis Ai Ogura ("SuperFile Trackhouse"), taču ātri viņam pabrauca garām abi "Ducati" braucēji itālis Frančesko Banjaja un Markess.
Lielāko sacīkstes daļu vadībā bija Banjaja, taču 16. aplī jeb piecus apļus pirms finiša Markess viņu apdzina. Vēlāk itālis piekāpās arī Oguram, kurš izcīnīja otro vietu. Aiz labāko trijnieka finišēja itālis Fabio di Džannantonio ("Pertamina Enduro VR46").
Čempionāta līderis Marko Bedzeki ("Aprilia") sestdien pēc sprintā piedzīvotā kritiena rupji izturējās pret sacensību pārstāvjiem, grūstot viņus un sitot, tādējādi itālis tika diskvalificēts no svētdienas sacīkstēm. Viņa komandas biedrs Horhe Martins finišēja devītais.
Kopvērtējumā pēc deviņiem posmiem līderpozīciju ar 180 punktiem ieņem Bedzeki, kuram otrajā vietā ar 172 punktiem seko Martins, trešajā pozīcijā ar 157 punktiem ierindojas di Džannantonio, bet ceturtais ar 140 punktiem ir Markess.
Šosezon "MotoGP" sezonā iecerēti 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.